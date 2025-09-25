Encuentro casual y sugestivo entre Guillermo Francos y Mauricio Macri

guillermo francos embajador arabe y mauricio macri Guillermo Francos, el embajador árabe Hatem Ghormulla Alghamidi y Mauricio Macri. Noticias Argentinas

Francos destacó la buena relación con Mauricio Macri

Francos hizo público el encuentro desde su cuenta de X, donde expresó: “Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi”.

“Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países. Allí, también mantuve un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”, completó.

A poco más de un mes para las elecciones de octubre, las posturas libertarias respecto al rol de Macri en la ingeniería electoral parecen estar divididas.

Como contrapeso de la voluntad dialoguista que encarnan Francos y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, un interlocutor violeta descartó la posibilidad de concretar en el corto plazo una reunión conjunta.

“No creo que Mauricio tenga mucho para aportar”, sintetizó la fuente ante la Agencia Noticias Argentinas.

Según argumentan desde los equipos de campaña, la experiencia y capacidad del ex mandatario no contrapesa el “75% de imagen negativa” que le adjudican a su figura, por lo que hay quienes descartan la posibilidad de reeditar las reuniones en la Quinta de Olivos que incluían el menú de milanesas con ensalada.