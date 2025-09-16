Un truco de costura facilísimo: cómo arreglar las puntas despegadas de las zapatillas

La costura es una actividad artesanal y manual perfecta para ahorrar dinero en ropa costosa, reutilizar viejas prendas y diseñar modelos originales. Para todo asunto hogareño existe un truco, y la costura no es la excepción.
En esta ocasión te voy a compartir un pequeño truco casero o tutorial DIY, perfecto para arreglar unas viejas zapatillas con las puntas despegadas. Toma nota y presta atención.
Las zapatillas deportivas y urbanas, nacieron en Inglaterra a finales del siglo XIX. Este modelo nuevo de calzado revoluciono completamente la moda y la industria. A diferencia de los zapatos convencionales, las zapatillas deportivas tenían suelas de goma y telas blandas perfectas para realizar deportes.
Las zapatillas son un elemento y prenda clave en todo guardarropas. Usamos zapatillas para caminar, hacer ejercicio, andar por la casa, ir al trabajo, salir de compras y realizar cualquier actividad.
Existen zapatillas de diferentes tipos, modelos, diseños, telas y para usos diversos. Normalmente, las zapatillas deportivas, se gastan mucho por el impacto del deporte o las caminatas contantes, Este desgaste se ve reflejado sobre todo en las suelas y las puntas.
Cuando se despegan las puntas de las zapatillas, por lo general, las descartamos o almacenamos para regalar. Este problema es muy pequeño en comparación con otras roturas o daños en la ropa.
No existe un truco mágico o natural para arreglar las zapatillas. Sí o si vas a necesitar algún pegamento para calzado, resistente y seguro, que no desintegre la goma del calzado. A continuación te dejo el paso a paso de este truco de costura en casa.