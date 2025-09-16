Un truco de costura facilísimo: cómo arreglar las puntas despegadas de las zapatillas

Las zapatillas deportivas y urbanas, nacieron en Inglaterra a finales del siglo XIX. Este modelo nuevo de calzado revoluciono completamente la moda y la industria. A diferencia de los zapatos convencionales, las zapatillas deportivas tenían suelas de goma y telas blandas perfectas para realizar deportes.

Las zapatillas son un elemento y prenda clave en todo guardarropas. Usamos zapatillas para caminar, hacer ejercicio, andar por la casa, ir al trabajo, salir de compras y realizar cualquier actividad.

Existen zapatillas de diferentes tipos, modelos, diseños, telas y para usos diversos. Normalmente, las zapatillas deportivas, se gastan mucho por el impacto del deporte o las caminatas contantes, Este desgaste se ve reflejado sobre todo en las suelas y las puntas.

Cuando se despegan las puntas de las zapatillas, por lo general, las descartamos o almacenamos para regalar. Este problema es muy pequeño en comparación con otras roturas o daños en la ropa.

Paso a paso y con un truco: cómo puedo pegar la punta de las zapatillas

No existe un truco mágico o natural para arreglar las zapatillas. Sí o si vas a necesitar algún pegamento para calzado, resistente y seguro, que no desintegre la goma del calzado. A continuación te dejo el paso a paso de este truco de costura en casa.

pegar zapatillas Consulta con experto antes de comprar el pegamento de zapatillas y no uses cualquier producto que tengas en casa.

Coloca una bola de papel o diario en el interior de las zapatillas para que las puntas no se deformen al pegarlas. Limpia las puntas de las zapatillas, retira los restos de pegamento viejo y la tierra acumulada. Coloca pegamento en ambos lados de las punteras de las zapatillas. Ejerce presión por un minuto para que la puntera quede bien pegada. Coloca un pedazo de cinta o un elástico para ajustar las punteras de las zapatillas. Déjalas que descansen y sequen bien por algunos minutos. Retira la cinta y listo, ya puedes usar tus zapatillas nuevamente gracias a este truco.

3 consejos para mantener las zapatillas siempre impecables

arreglar zapatillas Las zapatillas duran más si las lavamos bien y las guardamos sin aplastar.