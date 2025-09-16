Inicio Sociedad truco
En 5 minutos

Un truco de costura facilísimo: cómo arreglar las puntas despegadas de las zapatillas

Con un pequeño truco de casa puedes recuperar todas las zapatillas viejas y rotas abandonadas en el fondo del armario

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un truco muy sencillo para recuperar las zapatillas rotas: con un producto y en 5 minutos. 

Un truco muy sencillo para recuperar las zapatillas rotas: con un producto y en 5 minutos. 

La costura es una actividad artesanal y manual perfecta para ahorrar dinero en ropa costosa, reutilizar viejas prendas y diseñar modelos originales. Para todo asunto hogareño existe un truco, y la costura no es la excepción.

En esta ocasión te voy a compartir un pequeño truco casero o tutorial DIY, perfecto para arreglar unas viejas zapatillas con las puntas despegadas. Toma nota y presta atención.

zapatillas rotas
Este truco tambi&eacute;n sirve para pegar las suelas y costados de las zapatillas.&nbsp;

Este truco también sirve para pegar las suelas y costados de las zapatillas.

Las zapatillas deportivas y urbanas, nacieron en Inglaterra a finales del siglo XIX. Este modelo nuevo de calzado revoluciono completamente la moda y la industria. A diferencia de los zapatos convencionales, las zapatillas deportivas tenían suelas de goma y telas blandas perfectas para realizar deportes.

Las zapatillas son un elemento y prenda clave en todo guardarropas. Usamos zapatillas para caminar, hacer ejercicio, andar por la casa, ir al trabajo, salir de compras y realizar cualquier actividad.

Existen zapatillas de diferentes tipos, modelos, diseños, telas y para usos diversos. Normalmente, las zapatillas deportivas, se gastan mucho por el impacto del deporte o las caminatas contantes, Este desgaste se ve reflejado sobre todo en las suelas y las puntas.

Cuando se despegan las puntas de las zapatillas, por lo general, las descartamos o almacenamos para regalar. Este problema es muy pequeño en comparación con otras roturas o daños en la ropa.

Paso a paso y con un truco: cómo puedo pegar la punta de las zapatillas

No existe un truco mágico o natural para arreglar las zapatillas. Sí o si vas a necesitar algún pegamento para calzado, resistente y seguro, que no desintegre la goma del calzado. A continuación te dejo el paso a paso de este truco de costura en casa.

pegar zapatillas
Consulta con experto antes de comprar el pegamento de zapatillas y no uses cualquier producto que tengas en casa.&nbsp;

Consulta con experto antes de comprar el pegamento de zapatillas y no uses cualquier producto que tengas en casa.

  1. Coloca una bola de papel o diario en el interior de las zapatillas para que las puntas no se deformen al pegarlas.
  2. Limpia las puntas de las zapatillas, retira los restos de pegamento viejo y la tierra acumulada.
  3. Coloca pegamento en ambos lados de las punteras de las zapatillas. Ejerce presión por un minuto para que la puntera quede bien pegada.
  4. Coloca un pedazo de cinta o un elástico para ajustar las punteras de las zapatillas. Déjalas que descansen y sequen bien por algunos minutos. Retira la cinta y listo, ya puedes usar tus zapatillas nuevamente gracias a este truco.

3 consejos para mantener las zapatillas siempre impecables

arreglar zapatillas
Las zapatillas duran m&aacute;s si las lavamos bien y las guardamos sin aplastar.&nbsp;

Las zapatillas duran más si las lavamos bien y las guardamos sin aplastar.

  1. Lava siempre las zapatillas a mano para eliminar bien las manchas y evitar daños en la lavadora.
  2. Guarda las zapatillas en una caja, en un sitio fresco y evita los lugares del armario con humedad. Nunca guardes las zapatillas mojadas o con olor a transpiración, deja que se ventilen y sequen completamente.
  3. Si las zapatillas son blancas, puedes limpiarlas con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre para eliminar las manchas difíciles.

Temas relacionados:

Te puede interesar