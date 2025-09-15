Te explico cómo transformar unos jeans viejos en un pantalón babucha muy canchero

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Un pantalón de este tipo y de esta tela, es un complemento clásico que se puede utilizar en cualquier ocasión, combinado con blusas, remeras, camisas, botas y zapatillas. El pantalón de jean permite crear outfits elegantes, urbanos, cómodo y modernos.

Paso a paso y con un truco: cómo puedo transformar unos jeans en un pantalón babucha

Para realizar este truco de costura en casa, artesanal y muy canchero, vas a necesitar: unos jeans que ya no uses o cualquier pantalón que quieras reformar, un elástico de más o menos 3 centímetros de ancho con un largo igual al diámetro de tu tobillo. Además, necesitas hilo y aguja.

jeans babucha

Para comenzar con este truco de jeans, voltea el pantalón y mide 4 centímetros en el puño de abajo, en ambas piernas. Realiza un dobladillo hacia adentro y cose con costura recta todo el borde superior, dejando un pequeño hueco de las piernas del pantalón sin coser para poder introducir el elástico. Con ayuda de un invisible de cabello o traba de alfiler, coloca el elástico por el orificio. Cose las puntas unión del elástico y, finalmente, cose el orificio descosido. Volta el pantalón y ya puedes usarlo como pantalón babucha para todo andar.

¿Cómo puedo empezar a coser en casa desde cero?

Siempre que emprendemos una nueva tarea o actividad en casa, es importante tener una guía o algunos consejos para arrancar más o menos orientados. Siempre es bueno buscar algunos videos, inscribirse en un taller de costura o consultar a algún conocido especializado en el rubro.

costura