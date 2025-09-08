Inicio Sociedad Armario
Cómo lograr que el armario huela a limpio todo el tiempo

Siguiendo estos simples tips o trucos de limpieza, tu ropa conservará su aroma a limpio cuando la guardes en el placard o armario

Aprendé a limpiar correctamente el placard o armario para que la ropa conserve su aroma a limpio

Por más que lavemos la ropa con el mejor jabón del mercado, es normal que con el paso de las horas la ropa comience a perder su aroma. Esto se acrecienta cuando guardamos la ropa en el placard, una zona de la habitación a la cual no le prestamos mucha atención.

En la siguiente nota te daremos un tip o truco de limpieza con el cual podrás conseguir que tu placard huela a limpio todo el tiempo, y de esta forma tu ropa también.

¿Cómo conseguir que el placard o armario huela a limpio todo el tiempo?

El primer paso será quitar toda la ropa del placard. Aprovecha que el mismo estará vacío para aspirar o para barrer el interior. Aunque no lo creas, el placard acumula mucha tierra, polvo y pelusa, las cuales luego se adhieren a la ropa.

Puedes hacer estas limpiezas de placard con cada cambio de temporada (donde también podrás aprovechar para hacer una revisión de aquellas prendas que ya no quieres guardar o que ya no usas).

El siguiente paso será realizar una mezcla de agua caliente y jabón de Marsella, el cual está hecho a base de aceites vegetales y componentes naturales. Este jabón es ideal para remover malos olores y para desinfectar las superficies.

Una vez que hayas limpiado todas las superficies internas del placard, espera a que esté todo bien seco antes de volver a guardar la ropa. Caso contrario, comenzará a acumularse humedad en el interior y aparecerán hongos y moho.

Al momento de perfumar el placard, lo mejor es colgar bolsitas de organza, las cuales pueden tener arroz, sal gruesa, unas gotitas de aceite esencial de lavanda, y pétalos de flores. El aceite puede ser del aroma que prefieras, pero recuerda que debe ser algo delicado, ya que se impregnará en la ropa rápidamente.

Además, el aroma a lavanda es ideal para mantener a las polillas alejadas de la ropa. Para mantener las polillas fuera del armario puedes poner la cáscara seca de cítricos combinados con clavo en un bol, mezclar bien y luego llenar la bolsa de organza y cerrar con una cinta.

Por otro lado, para mantener el placard o armario siempre perfumado, es importante tener las puertas cerradas y no olvidarlas abiertas después de buscar la ropa que necesitas.

