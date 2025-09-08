Cómo lograr que el armario huela a limpio todo el tiempo

Ordenar ropa Retira toda la ropa del placard o armario antes de limpiarlo.

Puedes hacer estas limpiezas de placard con cada cambio de temporada (donde también podrás aprovechar para hacer una revisión de aquellas prendas que ya no quieres guardar o que ya no usas).

El siguiente paso será realizar una mezcla de agua caliente y jabón de Marsella, el cual está hecho a base de aceites vegetales y componentes naturales. Este jabón es ideal para remover malos olores y para desinfectar las superficies.

Una vez que hayas limpiado todas las superficies internas del placard, espera a que esté todo bien seco antes de volver a guardar la ropa. Caso contrario, comenzará a acumularse humedad en el interior y aparecerán hongos y moho.

Al momento de perfumar el placard, lo mejor es colgar bolsitas de organza, las cuales pueden tener arroz, sal gruesa, unas gotitas de aceite esencial de lavanda, y pétalos de flores. El aceite puede ser del aroma que prefieras, pero recuerda que debe ser algo delicado, ya que se impregnará en la ropa rápidamente.

Además, el aroma a lavanda es ideal para mantener a las polillas alejadas de la ropa. Para mantener las polillas fuera del armario puedes poner la cáscara seca de cítricos combinados con clavo en un bol, mezclar bien y luego llenar la bolsa de organza y cerrar con una cinta.

Placard armario El placard debe limpiarse a fondo al menos dos veces al año.

Por otro lado, para mantener el placard o armario siempre perfumado, es importante tener las puertas cerradas y no olvidarlas abiertas después de buscar la ropa que necesitas.