Para la tirada del tarot de hoy, los Arcanos seleccionaron a El Dos de Espadas. Esta carta es un arcano menor que, a pesar de pertenecer a un palo asociado a desafíos, en esta posición muestra su faceta positiva: la serenidad, la capacidad de encontrar equilibrio y la sabiduría de decidir con calma. En el tarot, El Dos de Espadas simboliza la importancia de la reflexión, la prudencia y el autocontrol, recordando que muchas veces la verdadera fortaleza está en mantener la paz interior antes de actuar. Su energía invita a escuchar la intuición y a confiar en que toda elección tomada desde la claridad mental será beneficiosa.

Tarot: las predicciones en el amor, trabajo y salud para hoy martes 9 de septiembre de 2025