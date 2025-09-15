Dile adiós a los gusanos blancos que aparecen en la comida y en la basura

¿Cómo eliminar los gusanos blancos de la cocina y de la basura?

El primer paso que debemos realizar para eliminar los gusanos de la cocina es sacar la basura a diario. Además, es importante limpiar y desinfectar el tacho de basura, ya que a veces pueden quedar restos de comida, o el famoso líquido lixiviado.

Al momento de limpiar y desinfectar el tacho de basura, puedes emplear productos desinfectantes que eliminen los malos olores, como por ejemplo lavandina, detergente, etc.

Embed - ¿GUSANOS BLANCOS en la COCINA? Os enseñamos cómo eliminarlos // Hogarmania

También te aconsejamos dejar al aire libre aquellas frutas y verduras que no necesitan ser almacenadas en la heladera. En el caso de guardar comida en la heladera, asegúrate de hacerlo en tápers con cierre hermético. Finalmente, te aconsejamos limpiar la cocina todos los días. No solo la mesada, la mesa, las alacenas, y la heladera, sino también el piso.