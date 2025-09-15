Inicio Sociedad gusanos
Dile adiós a los gusanos blancos que aparecen en la comida y en la basura

Si han aparecido gusanos blancos y otros insectos en la cocina y en la basura, a continuación te enseñamos a eliminarlos

Sigue este sencillo paso a paso y elimina los gusanos blancos que aparecen en la cocina

Cuando no mantenemos una buena limpieza e higiene de la cocina, es posible que aparezcan malos olores y luego surjan gusanos y otros insectos. A continuación te diremos cómo eliminar estos insectos del hogar en simples pasos y sin gastar una fortuna en productos de limpieza.

¿Por qué aparecen los gusanos en la comida y en la basura?

  • Tachos de basura llenos: el olor a descomposición orgánica atrae a los gusanos, y los mismos ponen sus huevos.
  • Fruta y verdura podrida: si dejamos frutas y verduras podrida en el frutero o en la heladera, los gusanos aparecerán y pondrán sus huevos. Lo peor de todo es que estos huevos son tan diminutos que no se ven. Aunque la comida parezca limpia, conviene limpiarlas y desinfectarlas antes de su consumición.
  • Migas de comida en el suelo: las migas y restos de alimentos que quedan en el piso atraen a las moscas, polillas y a sus larvas.
  • Caca de mascota: si no limpiamos la caca de las mascotas, los gusanos aparecerán.
Gusanos blancos
Los gusanos pueden aparecer cuando dejamos comida podrida en la heladera o en la basura.

¿Cómo eliminar los gusanos blancos de la cocina y de la basura?

El primer paso que debemos realizar para eliminar los gusanos de la cocina es sacar la basura a diario. Además, es importante limpiar y desinfectar el tacho de basura, ya que a veces pueden quedar restos de comida, o el famoso líquido lixiviado.

Al momento de limpiar y desinfectar el tacho de basura, puedes emplear productos desinfectantes que eliminen los malos olores, como por ejemplo lavandina, detergente, etc.

También te aconsejamos dejar al aire libre aquellas frutas y verduras que no necesitan ser almacenadas en la heladera. En el caso de guardar comida en la heladera, asegúrate de hacerlo en tápers con cierre hermético. Finalmente, te aconsejamos limpiar la cocina todos los días. No solo la mesada, la mesa, las alacenas, y la heladera, sino también el piso.

