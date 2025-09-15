ANSES paga de manera exclusiva y por única vez $100.000 a estos beneficiarios antes del 30 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre realizará un pago exclusivo y por única vez a un grupo de beneficiarios.
Desde el organismo social señalaron que este pago depende solamente de que las personas habilitadas para cobrar esta suma, suban sus datos al sitio Mi ANSES para que el desembolso sea aprobado y acreditado.
Según explicaron desde ANSES, no todos los beneficiarios están habilitados para recibir la suma de $100.000 que se otorgará en septiembre por única vez.
Esto se debe al hecho que, para recibir esta suma, las personas que la cobren deben cumplir con un requisito muy especial: haberse casado, explicaron desde ANSES.
En total, el monto que ANSES abona a aquellas parejas que se hayan casado es de $100.441. Esta suma se cobra una sola vez y para poder acceder a ella, se debe subir toda la documentación dentro de un plazo de dos años desde que las personas contrajeron matrimonio. Aunque este no es el único requisito.
Entre los otros requisitos que solicita ANSES para cobrar los $100.000, se encuentra que las personas que lo solicitan deben ser:
Sin embargo, hay otro requisito que es sumamente importante y es que los posibles beneficiarios no deben superar los topes máximos vigentes de ingresos individuales y familiares que establece ANSES. En septiembre, estos son de $2.359.258 y $4.718.516, respectivamente.
Desde ANSES manifestaron que la documentación que se debe presentar para poder cobrar la Asignación por Matrimonio son solamente los documentos de ambas personas y la partida o acta de matrimonio.
Una vez que se haya subido la documentación y, siempre y cuando, se cumplan los requisitos, solo se deberá esperar la acreditación del monto en el CBU que se haya registrado en ANSES, explicaron desde el organismo social.