Cómo eliminar las plagas de casa rallando cáscaras de naranja: un truco casero efectivo

La cáscara de naranja debe ser rallada en lugar de desechada, para así obtener gran cantidad de beneficios. Uno de ellos es el de la eliminación de plagas

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
La cáscara de naranja puede ayudarte con las plagas presentes en casa.

A la hora de comer naranja, muchas personas prefieren desechar las cáscaras de naranja. Sin embargo, una práctica que puede ser altamente beneficiosa es la de rallar las cáscaras de la misma, con ventajas para la salud y otros planos.

Las cáscaras de naranja contienen compuestos beneficiosos para la salud, como antioxidantes y fitoquímicos, y pueden usarse en la cocina o, por ejemplo, para eliminar la presencia de distintas plagas.

Cáscaras de naranja.jpg
Las cáscaras de naranja pueden aportar grandes beneficios más allá de tu cocina.

Cómo eliminar las plagas de casa rallando cáscara de naranja

Para eliminar plagas con cáscara de naranja, puedes hacer una infusión hirviendo las cáscaras en agua durante 15 minutos, dejándola reposar y luego colándola para rociar la mezcla en zonas infestadas. En concreto, los pasos a seguir son los siguientes:

  • Reúne las cáscaras: Junta las cáscaras de varias naranjas o cítricos y córtalas en trozos pequeños.
  • Hierve la mezcla: Coloca las cáscaras en una olla con agua y hierve durante unos 15 minutos.
  • Deja reposar: Deja que la infusión repose un día entero para que los aceites esenciales se liberen en el agua.
  • Cuela y usa: Cuela el líquido resultante y colócalo en un rociador. Rocía sobre las plantas o áreas donde veas plagas como pulgones u hormigas.

Otra de las opciones es colocar trozos de la cáscara de naranja en lugares estratégicos como armarios o esquinas, ya que el limoneno presente en ellas es tóxico para muchas plagas.

Por qué recomiendan rallar cáscaras de naranja en casa

Se recomienda rallar las cáscaras de naranja principalmente para aprovechar los aceites esenciales que contienen en su capa exterior, los cuales pueden ser utilizados con múltiples beneficios.

En el mundo de la cocina, tienes que saber que la ralladura de la cáscara de naranja libera un aroma fresco y vibrante, realzando el sabor de postres, pasteles, galletas, salsas y platos principales.

cucarachas, plagas
Las plagas pueden ser eliminadas a través de la cáscara de naranja.

Sin embargo, el uso de esta cáscara puede ir más allá. Con la misma, puedes lograr los siguientes puntos en el hogar:

  • Ambientador y Desodorizante: el aroma cítrico de la cáscara ayuda a neutralizar olores fuertes en la cocina o en otras estancias, dejando un perfume agradable.
  • Repelente de insectos: el olor de las cáscaras puede ahuyentar a hormigas y otras plagas, y mezcladas con detergente pueden ser un repelente eficaz.
  • Limpiador ecológico: el ácido cítrico presente en la naranja actúa como desengrasante y ayuda a eliminar suciedad y cal de las superficies, ofreciendo una alternativa natural y sin químicos a los productos industriales.
  • Abono para plantas: las cáscaras pueden agregarse a la pila de compost o directamente a la base de las plantas para nutrirlas.

Es importante lavar bien la naranja antes de rallarla para eliminar restos de pesticidas y ceras tóxicas. Para evitar el sabor amargo, se debe rallar solo la parte naranja y evitar el albedo (la parte blanca esponjosa).

