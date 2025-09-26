Cómo eliminar las plagas de casa rallando cáscaras de naranja: un truco casero efectivo

A la hora de comer naranja, muchas personas prefieren desechar las cáscaras de naranja. Sin embargo, una práctica que puede ser altamente beneficiosa es la de rallar las cáscaras de la misma, con ventajas para la salud y otros planos.
Las cáscaras de naranja contienen compuestos beneficiosos para la salud, como antioxidantes y fitoquímicos, y pueden usarse en la cocina o, por ejemplo, para eliminar la presencia de distintas plagas.
Para eliminar plagas con cáscara de naranja, puedes hacer una infusión hirviendo las cáscaras en agua durante 15 minutos, dejándola reposar y luego colándola para rociar la mezcla en zonas infestadas. En concreto, los pasos a seguir son los siguientes:
Otra de las opciones es colocar trozos de la cáscara de naranja en lugares estratégicos como armarios o esquinas, ya que el limoneno presente en ellas es tóxico para muchas plagas.
Se recomienda rallar las cáscaras de naranja principalmente para aprovechar los aceites esenciales que contienen en su capa exterior, los cuales pueden ser utilizados con múltiples beneficios.
En el mundo de la cocina, tienes que saber que la ralladura de la cáscara de naranja libera un aroma fresco y vibrante, realzando el sabor de postres, pasteles, galletas, salsas y platos principales.
Sin embargo, el uso de esta cáscara puede ir más allá. Con la misma, puedes lograr los siguientes puntos en el hogar:
Es importante lavar bien la naranja antes de rallarla para eliminar restos de pesticidas y ceras tóxicas. Para evitar el sabor amargo, se debe rallar solo la parte naranja y evitar el albedo (la parte blanca esponjosa).