La palabra que la mayoría le pone tilde, pero no lleva, según la RAE

Aunque muchas palabras generan dudas sobre el uso de tildes, consultar la RAE ayuda a evitar errores frecuentes como colocar tilde donde no corresponde

Por Valentina Araya [email protected]
Ortografía sin confusiones

Aunque el español suele parecer un idioma con reglas ortográficas claras, existen palabras que generan dudas entre muchos hablantes, especialmente en lo que respecta al uso correcto de las tildes. Para evitar errores que afectan la claridad y precisión al escribir, es fundamental consultar a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española.

Un caso muy común es la palabra a la que muchas personas le colocan tilde, aunque según la RAE no debería llevarla. Conocer esta norma es clave para mejorar la ortografía y evitar errores frecuentes tanto en contextos formales como informales. Te contamos cuál es la palabra en cuestión y por qué la RAE indica que no debe llevar tilde.

Pequeños detalles, gran diferencia: cómo una tilde cambia el significado.

La palabra que la mayoría le pone tilde, pero no lleva, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “aun”. Muchas personas escriben “aún” con tilde para enfatizarlo, pero la RAE explica que la tilde solo es necesaria cuando equivale a “todavía” y hay riesgo de ambigüedad. En otros contextos, como en “Aun los más valientes dudan”, la palabra no lleva tilde porque significa “incluso”.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “aun” sin tilde en estos casos. Colocar la tilde incorrectamente es un error frecuente, pero fácilmente corregible. Por eso, cada vez que tengas dudas, piensa en el significado que quieres transmitir: si es “todavía”, lleva tilde; si es “incluso”, se escribe sin ella.

El dilema de la tilde: cuándo “aun” lleva acento y cuándo no.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.

