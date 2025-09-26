La palabra que la mayoría le pone tilde, pero no lleva, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “aun”. Muchas personas escriben “aún” con tilde para enfatizarlo, pero la RAE explica que la tilde solo es necesaria cuando equivale a “todavía” y hay riesgo de ambigüedad. En otros contextos, como en “Aun los más valientes dudan”, la palabra no lleva tilde porque significa “incluso”.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “aun” sin tilde en estos casos. Colocar la tilde incorrectamente es un error frecuente, pero fácilmente corregible. Por eso, cada vez que tengas dudas, piensa en el significado que quieres transmitir: si es “todavía”, lleva tilde; si es “incluso”, se escribe sin ella.

RAE palabra El dilema de la tilde: cuándo “aun” lleva acento y cuándo no.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.