Por qué se recomienda hervir hojas de menta en casa y qué beneficios trae hacerlo

Beneficios de hervir hojas de menta en casa

En primer lugar, hay que decir que las hojas de menta pueden ser un remedio casero para los dolores de cabeza, para aliviar una gripe, para disminuir las náuseas o vómitos o para reducir la inflamación abdominal.

Esto es posible gracias al mentol, el compuesto natural que integra la planta que posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Al realizar esta acción, los expertos recomiendan hacerlo en la noche para aprovechar mucho más estos beneficios.

Lo cierto es que no todo termina aquí, ya que hervir hojas de menta también ayuda a mejorar la calidad del sueño, a disminuir los nervios y la fatiga mental y a mejorar el rendimiento en tareas cognitivas exigentes.

menta.JPG Hervir ramas de menta en el hogar: la acción que te dará múltiples beneficios.

Justamente, es el mismo componente mencionado anteriormente el que ejercen actividad sobre algunos receptores y componentes del sistema nervioso central, permitiendo llegar a estos sorprendentes beneficios.

Paso a paso: cómo hervir hojas de menta

Para hervir hojas de menta en el hogar, y aprovechar de todos los beneficios mencionados, puedes seguir los pasos que se muestran a continuación:

Lava y desinfecta las hojas de menta.

Calienta agua en una olla hasta que hierva.

Agrega las hojas de menta al agua hirviendo.

Deja reposar durante 10 minutos.

Cuela la bebida.

Es recomendable que consultes con una especialista antes de realizar esta acción, ya que la misma puede generar una serie de efectos adversos en lugar de brindarte los beneficios.