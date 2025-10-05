Franco Colapinto: "Era inmanejable"

Más allá que el puesto 16 no era el objetivo de Colapinto, se trata de un resultado aceptable porque intentó defender su posición dando muestras de su calidad; sin embargo, la decepción fue total: "Sí, no sé, una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto. No entiendo bien por qué vamos tan lentos. Mucho más lentos que otros en algunos momentos".

Además puntualizó que intenta ir más veloz, pero sin éxito: "Una carrera muy frustrante. Muy despacio, con mucha degradación, haciendo lo mejor que podía en cada momento. Pero no sale nada. Una carrera mala".

La mala estrategia de Alpine otra vez fue protagonista: "Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en al salida. Si no me pasaban en la entrada, es muy complicado. Muy complicado para nosotros".

"Es una carrera muy larga, 50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no daba más. Era inmanejable el auto", sentenció.

La comparación del auto de Alpine y el de Williams

El próximo desafío de Franco Colapinto es el GP de los Estados Unidos, pero antes de enfocarse en esa competencia comparó su monoplaza actual con el de Williams: "El año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy. Pero después me podía mantener y podía aguantar autos como el Red Bull".

"Hoy, solamente muy lento, muy despacio, lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no podes hacer nada", concluyó.

