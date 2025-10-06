La presidente de la delegación de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza

La presidente de la delegación de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, Viviana Balzarelli, recibió la Copa Juego Limpio en el cierre de los Juegos Evita 2025 disputados en Mar del Plata.

Con una destacada participación, la nutrida delegación de la provincia de Mendoza finalizó en el cuarto lugar del medallero general nacional de los Juegos Evita 2025 y además recibió la distinción de la Copa Juego Limpio.

En el acto de clausura de la competición nacional, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y que simboliza los valores de respeto, solidaridad y compañerismo que inspiran a la competencia. La Copa Juego Limpio fue entregada por el propio secretario Daniel Scioli a la presidenta de la delegación mendocina, la directora de Deportes Social y Comunitario de la Subsecretaría de Deportes, Viviana Balzarelli.

Federico Chiapetta y Viviana Balzarelli de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza, posan en Mar del Plata con la Copa Juego Limpio que ganaron nuestros atletas en los Juegos Evita 2025.

Mendoza tuvo una gran actuación en los Juegos Evita 2025

Mendoza concurrió con un plantel de 380 atletas de entre 13 y 16 años, para competir en 36 disciplinas, 29 convencionales y 7 adaptadas. Los deportistas de nuestra provincia obtuvieron: 13 medallas de oro, 13 de plata y 16 de bronce para deportes convencionales. Además sumaron 18 de oro, 3 de plata y 4 de bronce en deportes adaptados.

El subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta, quien acompañó a la delegación provincial dos días de competencia, destacó: “Este premio nos llena de orgullo porque reconoce lo que más valoramos del deporte: la solidaridad, el respeto y el compromiso. Nuestros jóvenes demostraron que Mendoza no solo compite con excelencia, sino que también representa con dignidad y valores a toda la provincia”.

Por su parte, la directora de Deportes Social y Comunitario de la Subsecretaría de Deportes, Viviana Balzarelli, remarcó: "Compartir una semana con más de 360 chicos y chicas de Mendoza en Mar del Plata es una experiencia inolvidable. Se viven emociones únicas, desde la convivencia hasta la forma en que se apoyan entre ellos en cada competencia. Esta copa refleja todo eso: el espíritu de unión y el valor humano que nuestros jóvenes transmiten cada día".

La participación de Mendoza en los Juegos Evita 2025 no solo dejó resultados deportivos destacados, sino también este reconocimiento que reafirma la importancia del deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo humano.

