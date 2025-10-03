El quinteto orientado por Marcelo Innella se impuso gracias a los goles de Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio, Juan Cruz Tamborindegui y Nahuel Silvestri. Para los sanjuaninos marcaron Ignacio Lloveras (2), Federico Ortiz (2) y Luis Alanís.
Tanto Talleres como Olimpia no pudieron acceder a las semifinales.
Este viernes también se disputaban los partidos Sporting Club - Barcelona y Valenciano - San Jorge.
Hasta el momento se enfrentarían en las semifinales Barcelona (el campeón Intercontinental 2024) - Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Sporting Club (el campeón europeo 2025) - Valenciano (el campeón de la Superliga 2024) o San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024).
Mundial de Clubes de hockey sobre patines: las posiciones
Grupo A
- Sporting Club 6 unidades
- Barcelona 6
- Talleres 3
- Olimpia 0
Grupo B:
- Barcelos de Portugal 9 unidades
- Valenciano de San Juan 3
- Melbourne de Australia 3
- San Jorge de Chile 0
Mundial de Clubes de hockey sobre patines: cómo sigue
Sábado 4 de octubre
- Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
- Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B
Semifinales:
- Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
- Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B
Domingo 5:
- 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
- 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
- 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
- 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2