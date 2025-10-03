El quinteto orientado por Marcelo Innella se impuso gracias a los goles de Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio, Juan Cruz Tamborindegui y Nahuel Silvestri. Para los sanjuaninos marcaron Ignacio Lloveras (2), Federico Ortiz (2) y Luis Alanís.

Tanto Talleres como Olimpia no pudieron acceder a las semifinales.

Este viernes también se disputaban los partidos Sporting Club - Barcelona y Valenciano - San Jorge.

Hasta el momento se enfrentarían en las semifinales Barcelona (el campeón Intercontinental 2024) - Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Sporting Club (el campeón europeo 2025) - Valenciano (el campeón de la Superliga 2024) o San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024).

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: las posiciones

Grupo A

Sporting Club 6 unidades

Barcelona 6

Talleres 3

Olimpia 0

Grupo B:

Barcelos de Portugal 9 unidades

Valenciano de San Juan 3

Melbourne de Australia 3

San Jorge de Chile 0

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: cómo sigue

Sábado 4 de octubre

Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B

Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B

Semifinales:

Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B

Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Domingo 5: