Andes Talleres le ganó a Olimpia de San Juan por el Mundial de Clubes de hockey sobre patines.

Foto: gentileza Ojo Deportivo San Juan

Andes Talleres tuvo una alegría en el Mundial de Clubes de hockey sobre patines 2025. El único representante mendocino en el certamen -que se juega en el estadio Aldo Cantoni de San Juan- le ganó a Olimpia de San Juan por 6 a 5 este viernes, en el cierre de la primera fase.

El elenco azulgrana se reivindicó tras las goleadas sufridas ante el Barcelona de España (9-1) y Sporting Club de Portugal (8-2). Sin embargo, es claro que los equipos europeos tienen un gran poderío, ya que sus hockistas actúan en campeonatos profesionalizados.

Andes Talleres y Olimpia animaron un buen partido de hockey sobre patines.

El quinteto orientado por Marcelo Innella se impuso gracias a los goles de Exequiel Tamborindegui (3), Enrique Muzzio, Juan Cruz Tamborindegui y Nahuel Silvestri. Para los sanjuaninos marcaron Ignacio Lloveras (2), Federico Ortiz (2) y Luis Alanís.

Tanto Talleres como Olimpia no pudieron acceder a las semifinales.

Este viernes también se disputaban los partidos Sporting Club - Barcelona y Valenciano - San Jorge.

Hasta el momento se enfrentarían en las semifinales Barcelona (el campeón Intercontinental 2024) - Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Sporting Club (el campeón europeo 2025) - Valenciano (el campeón de la Superliga 2024) o San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024).

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: las posiciones

Grupo A

  • Sporting Club 6 unidades
  • Barcelona 6
  • Talleres 3
  • Olimpia 0

Grupo B:

  • Barcelos de Portugal 9 unidades
  • Valenciano de San Juan 3
  • Melbourne de Australia 3
  • San Jorge de Chile 0

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: cómo sigue

Sábado 4 de octubre

  • Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
  • Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B

Semifinales:

  • Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
  • Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Domingo 5:

  • 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
  • 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
  • 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
  • 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2

