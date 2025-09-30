Marcelo Méndez llegó al puesto de entrenador de la selección el 19 de mayo de 2018, cuando la FeVA anuncia la contratación de Marcelo Rodolfo Méndez como el nuevo entrenador de la selección masculina de vóleibol, en reemplazo de Julio Velasco.

Méndez ya había dirigido a un seleccionado nacional -España- entre el 2007 y el 2008. Luego se destacó al frente del poderoso sexteto brasileño Sada Cruzeiro (2009-2021), donde ganó todo a nivel nacional e internacional.

La despedida de la Feva para Marcelo Méndez

Con este emotivo texto la FeVA le dijo adiós a Marcelo Méndez:

"Allá por el 2019 tuvimos el compromiso de buscar seguir creciendo y el nombre de Marcelo Méndez, con laureles y reconocimiento en todo el mundo, fue el que anhelamos y pudimos concretar. Hoy, siete años después, su ciclo se transformó en uno de los más exitosos de nuestra historia, un ciclo lleno de emociones, pero fundamentalmente con mucho compromiso y trabajo, siempre con la Selección como prioridad.

El paso de Marcelo por la Selección nos remite directamente a esas madrugadas de los Juegos Olímpicos de Tokio con épicas batallas que terminaron con ese festejo desaforado de medalla de bronce contra Brasil. Pero no fue sólo ese hito.

En este período hubo un histórico título sudamericano en 2023 en Brasil, también el Panamericano 2019 y destacadas actuaciones en la VNL con clasificación a las finales, Mundiales, World Cup y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fueron 7 años de mucho trabajo por parte de Marcelo, con distintos colaboradores y con innumerable cantidad de jugadores que pasaron por la Selección. Hubo recambio, altas, bajas y retiros, pero siempre con su escuela, enseñanzas y todas las herramientas para seguir creciendo. Y por supuesto, por el amor a esta camiseta.

Hoy FeVA sólo tiene palabras de agradecimiento para uno de los mejores entrenadores que tiene el vóley mundial, que tuvimos la suerte de disfrutar por mucho tiempo y que nos instaló en la élite del voleibol, ojalá podamos decir que es un hasta luego. Gracias Marcelo, los mejores deseos para este presente en el Trentino".

voleibol-seleccion argentina-tokio 2020-bronce (1) La selección argentina de vóley logró otro histórico bronce (el segundo) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 de la mano de Marcelo Méndez (arriba a la izquierda) y con el mendocino Agustín Loser (8) como Mejor Bloqueador del torneo.

Logros de Méndez en la selección argentina de vóley

Cronológicamente el entrenador tuvo los siguientes resultados con el combinado nacional:

2019

Volleyball Nations League -VNL- 7° puesto

Panamericanos de Lima: medalla de Oro

Preolímpico de China: 1° puesto y clasificación a Tokio 2020

Sudamericano de Chile: medalla de Plata

Mundial de Japón: 5° puesto

2021

Juegos Olímpicos de Tokio: medalla de Bronce

VNL: 9° puesto

2022

VNL: 9° puesto

2023

VNL: 5° puesto

2024

VNL: 8° puesto