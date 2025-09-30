Andes Talleres espera el debut en el Mundial de clubes de hockey sobre patines ante Barcelona.

Foto: gentileza Andes Talleres

Participarán del importante certamen ocho equipos, que fueron divididos en dos zonas. En la A están Talleres, Barcelona, Sporting Club Portugal y Olimpia y en la B figuran San Jorge de Chile (el campeón Panamericano 2024), Melbourne de Australia (el representante de Asia y Oceanía), Barcelos de Portugal (el campeón europeo 2025) y Valenciano. Los dos primeros de cada grupo jugarán las semifinales y luego tendrá lugar la final.

talleres-mundial-hockey
Andes Talleres ya hizo una prueba de pista en el Aldo Cantoni, de cara al Mundial de clubes de hockey sobre patines.

El plantel azulgrana, que llamativamente no tendrá refuerzos para la competición, tendrá a estos jugadores: Rodrigo y Matías Fernández, Pablo Morón, Fausto Innella, Felipe Lombardi, Enrique Muzzio, Juan Orosito, Valentino Rossignoli, Nahuel Silvestri, Juan Cruz y Exrquiel Tamborindegui, Diego Tarquini y Fernando Urtubey. DT: Marcelo Innella.

Había trascendido en la vecina provincia que el defensor - medio Renzo De la Reta sería refuerzo de Valenciano, pero finalmente el mendocino no estará en la cita y se sumará a la preselección Argentina.

Será una fiesta del hockey sobre patines mundial en San Juan.

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario

Primera fase:

Miércoles 1 de octubre:

  • 14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia
  • 16:30 Andes Talleres vs Barcelona
  • 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan
  • 21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan

Jueves 2:

  • 14:00: San Jorge vs Barcelos
  • 16:30: Melbourne vs Centro Valenciano
  • 19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal
  • 21:30: Barcelona vs Olimpia

Viernes 3:

  • 14:00: Barcelos vs Melbourne
  • 16:30: Olimpia vs Andes Talleres
  • 19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona
  • 21:30: Centro valenciano vs San Jorge

Segunda fase

Sábado 4

  • Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
  • Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B
  • Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
  • Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Domingo 5:

  • 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
  • 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
  • 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
  • 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2

