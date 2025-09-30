El plantel azulgrana, que llamativamente no tendrá refuerzos para la competición, tendrá a estos jugadores: Rodrigo y Matías Fernández, Pablo Morón, Fausto Innella, Felipe Lombardi, Enrique Muzzio, Juan Orosito, Valentino Rossignoli, Nahuel Silvestri, Juan Cruz y Exrquiel Tamborindegui, Diego Tarquini y Fernando Urtubey. DT: Marcelo Innella.
Había trascendido en la vecina provincia que el defensor - medio Renzo De la Reta sería refuerzo de Valenciano, pero finalmente el mendocino no estará en la cita y se sumará a la preselección Argentina.
Será una fiesta del hockey sobre patines mundial en San Juan.
Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario
Primera fase:
Miércoles 1 de octubre:
- 14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia
- 16:30 Andes Talleres vs Barcelona
- 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan
- 21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan
Jueves 2:
- 14:00: San Jorge vs Barcelos
- 16:30: Melbourne vs Centro Valenciano
- 19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal
- 21:30: Barcelona vs Olimpia
Viernes 3:
- 14:00: Barcelos vs Melbourne
- 16:30: Olimpia vs Andes Talleres
- 19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona
- 21:30: Centro valenciano vs San Jorge
Segunda fase
Sábado 4
- Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B
- Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B
- Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B
- Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B
Domingo 5:
- 09:30: puestos 7º al 8º perdedor Nº 3 vs ganador Nº 4
- 12:00: puestos 5º al 6º ganador Nº 4 vs ganador Nº 3
- 18:00: puestos 3º al 4º perdedor Nº 2 vs perdedor N°1
- 20:30: final: ganador Nº 1 vs ganador Nº 2