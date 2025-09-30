El plantel azulgrana, que llamativamente no tendrá refuerzos para la competición, tendrá a estos jugadores: Rodrigo y Matías Fernández, Pablo Morón, Fausto Innella, Felipe Lombardi, Enrique Muzzio, Juan Orosito, Valentino Rossignoli, Nahuel Silvestri, Juan Cruz y Exrquiel Tamborindegui, Diego Tarquini y Fernando Urtubey. DT: Marcelo Innella.

Había trascendido en la vecina provincia que el defensor - medio Renzo De la Reta sería refuerzo de Valenciano, pero finalmente el mendocino no estará en la cita y se sumará a la preselección Argentina.

Será una fiesta del hockey sobre patines mundial en San Juan.

Mundial de Clubes de hockey sobre patines: el calendario

Primera fase:

Miércoles 1 de octubre:

14: San Jorge de Chile vs Melbourne de Australia

16:30 Andes Talleres vs Barcelona

vs Barcelona 19:00 Barcelos de Portugal vs Centro Valenciano de San Juan

21:30 Sporting Club Portugal vs Olimpia de San Juan

Jueves 2:

14:00: San Jorge vs Barcelos

16:30: Melbourne vs Centro Valenciano

19:00: Andes Talleres vs Sporting Club Portugal

vs Sporting Club Portugal 21:30: Barcelona vs Olimpia

Viernes 3:

14:00: Barcelos vs Melbourne

16:30: Olimpia vs Andes Talleres

19:00: Sporting Club Portugal vs Barcelona

21:30: Centro valenciano vs San Jorge

Segunda fase

Sábado 4

Partido 3: 14:00: 3º Grupo A vs 4º Grupo B

Partido 4: 16:30: 4º Grupo A vs 4º Grupo B

Partido 1: 19:00: 2º Grupo A vs 1º Grupo B

Partido 2: 21:30: 1º Grupo A vs 2º Grupo B

Domingo 5: