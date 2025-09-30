La palabra de Julián Álvarez tras ser, una vez más, figura del Atlético de Madrid

Sobre el penal con el que anotó su nombre entre los goleadores de la jornada, Julián Álvarez manifestó: "Estaba claro que la iba a picar, pero era al medio. Como la pelota estaba un poco mojada se me fue para el costado y casi me la ataja el arquero. Por suerte entró".

Al ser consultado sobre la adaptación de Nicolás González, el último de los argentinos que se subió al tren del Cholo Simeone, soltó: "Se adaptó muy rápido y muy bien al grupo. Nos da muchísimo. Yo ya lo conocía desde la Selección, pero nos ha dado una mano enorme desde su llegada".

Antes de retirarse, ante las cámaras de ESPN, Álvarez se refirió a los rumores que hablan del interés de Barcelona en contratar su ficha: "Yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se hablaron muchas cosas. Recién arranca la temporada. Mi foco está en ser mejor cada día, en hacer lo mejor para el club, ayudar a mis compañeros y ganar acá. Solo tengo ese pensamiento y lo que se diga en redes está más allá".

Sobre el Mundial, que está a la vuelta de la esquina, el Araña sentenció: "Si bien falta mucho, y es a final de la temporada, a uno como jugador se le viene a la cabeza porque es el torneo más importante. Pero falta, hay que enfocarse partido a partido e ir paso a paso".

El elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez

En zona mixta, por el mismo medio, Diego Simeone se tomó el tiempo de elogiar a su delantero estrella: "Julián es un extraordinario jugador. Está comprometido con el equipo y con el club. Está dando el máximo que tiene y es una alegría que esté con nosotros. Lo tenemos que cuidar muchísimo para que siga muchos años con nosotros".