Julián Álvarez Julián Álvarez aportó un gol y dos asistencias en la victoria del Atlético de Madrid por la UEFA Champions League.

Atlético de Madrid, que venía de golear 5-2 a Real Madrid, volvió a jugar ante su público. Y nuevamente anotó cinco tantos. Julián Álvarez, la máxima figura del Colchonero, se despachó con un tanto y dos asistencias. Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann y Giuliano Simeone marcaron los restantes.

Con respecto a los argentinos, Nahuel Molina y Nicolás González disputaron los últimos 15 minutos de juego. Por su parte, con Diego Simeone suspendido, fue Nelson Vivas quien se vistió de DT. Juan Musso fue suplentes y no ingresó, mientras que Thiago Almada, lesionado, no formó parte de los convocados.

En el Giuseppe Meazza, otro de los campeones del mundo dio que hablar. Inter, con un doblete de Lautaro Martínez, venció 3-0 al Slavia Praga de República Checa. El gol restante para los locales lo convirtió Denzel Dumfries.

¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.





Más de los argentinos en la Champions League

Chelsea, en Stamford Bridge, venció a Benfica por 1-0 gracias al gol en contra del colombiano Richard Ríos (este fue provocado por un centro atrás de Alejandro Garnacho). Además del Bichito, para el local fueron titulares Enzo Fernández y Facundo Buonanotte. Por su parte, en las Águilas, dijeron presente Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea.

Otro de los que saltó a la cancha durante la jornada de este martes fue Tottenham. En condición de visitante, y sin la presencia de de Cristian Romero, los Spurs igualaron 2-2 ante Bodo Glimt de Noruega.

En Turquía, Galatasaray le ganó 1-0 a Liverpool. En el dueño de casa, que se impuso gracias al gol de penal de Victor Osimhen, Mauro Icardi disputó los últimos 18 minutos de juego. Por su parte, en el elenco inglés, Alexis Mac Allister jugó los últimos 22'.

¡RICHARD RÍOS LE DA EL PRIMERO AL CHELSEA! El colombiano de Benfica no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues.





Olympique Marsella, en Francia, vapuleó a Ajax por 4-0. Gerónimo Rulli y Facundo Medina (se retiró lesionado a los 36 minutos de la primera parte) fueron titulares en los locales. Por su parte, Leonardo Balerdi fue al banco y no ingresó.

Por último, Bayern Múnich se despachó con una goleada 5-1 ante Pafos de Chipre. Harry Kane, por duplicado, Raphael Guerreiro, Michael Olise y Nicolas Jackson fueron los goleadores de la jornada para el elenco alemán.