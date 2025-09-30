Inicio Ovación Fútbol Diego Maradona
VANDALISMO

¡Con el Diego no! Un mosaico de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió vandalismo

El mosaico de Diego Maradona colocado en un paredón del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata fue víctima de vandalismo. Le arrojaron pintura roja

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Así quedó el mosaico de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata que sufrió vandalismo por parte de inadaptados que lo mancharon con pintura.

Así quedó el mosaico de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata que sufrió vandalismo por parte de inadaptados que lo mancharon con pintura.


Ni el mosaico de Diego Maradona se salvó de la estupidez. El estadio Juan Carmelo Zerillo del club Gimnasia y Esgrima La Plata, sufrió varios actos de vandalismos en sus paredones en la noche del lunes o madrugada de este martes. Diego fue homenajeado por el Lobo platense donde era su entrenador al momento de fallecer, el 25 de noviembre del 2020.

El mosaico con la imagen del astro mundial amaneció este martes con manchas de pintura roja, lo que supuso un ataque por parte de hinchas del clásico rival Estudiantes. No solo el mural de Maradona apareció vandalizado sino también el del doctor Favaloro, símbolos populares e ídolos del club Gimnasia y Esgrima La Plata que estaban pintados en los alrededores de estadio ubicado en el parque Paseo del Bosque, intersección de la avenida 60 y calle 118 de la ciudad de La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Hechosanderecho/status/1973145275574128788&partner=&hide_thread=false

Un video de cámara de seguridad muestra el momento en que se comete el acto de vandalismo, donde un individuo se baja de un scooter donde iba de acompañante (participaron tres motos), y comienza a tirar pintura con un balde al mural.

El mosaico de Diego Maradona víctima de vandalismo tuvo su contracara

El mural en formato de mosaico fue inaugurado en septiembre del 2021 por la agrupación Armando Gimnasia y confeccionado con venecitas de 2 por 2 centímetros y muestra al capitán de la Selección argentina de fútbol campeona mundial en 1986 y subcampeona en 1990 con la ropa de entrenador del club platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/editor_platense/status/1973043363759722707&partner=&hide_thread=false

Maradona comenzó a dirigir técnicamente al plantel superior de Gimnasia y Esgrima La Plata el 5 de septiembre de 2019 y lo hizo hasta que comenzó a sufrir problemas de salud y fue internado el 2 de noviembre de 2020 con un cuadro de anemia y depresión. Fue operado de un hematoma subdural y en la convalecencia con internación domiciliaria, falleció el 25 de noviembre a los 60 años.

futbol-gimnasia y esgrima la plata-mural maradona (1)
Hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata -Agrupaci&oacute;n Letra G- respondieron r&aacute;pidamente y lograron recuperar gran parte del mosaico de Diego Maradona en el estadio del Bosque.

Hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata -Agrupación Letra G- respondieron rápidamente y lograron recuperar gran parte del mosaico de Diego Maradona en el estadio del Bosque.

Este martes por la mañana, al enterarse de la noticia, socios y simpatizantes del Tripero se acercaron a las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas