¡Con el Diego no! Un mosaico de Diego Maradona en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió vandalismo

Un video de cámara de seguridad muestra el momento en que se comete el acto de vandalismo, donde un individuo se baja de un scooter donde iba de acompañante (participaron tres motos), y comienza a tirar pintura con un balde al mural.

El mosaico de Diego Maradona víctima de vandalismo tuvo su contracara

El mural en formato de mosaico fue inaugurado en septiembre del 2021 por la agrupación Armando Gimnasia y confeccionado con venecitas de 2 por 2 centímetros y muestra al capitán de la Selección argentina de fútbol campeona mundial en 1986 y subcampeona en 1990 con la ropa de entrenador del club platense.

Hinchas de Gimnasia denunciaron que el lunes por la noche varios murales el estadio del Bosque fueron atacados, entre ellos el de Diego Armando Maradona — El Editor Platense (@editor_platense) September 30, 2025

Maradona comenzó a dirigir técnicamente al plantel superior de Gimnasia y Esgrima La Plata el 5 de septiembre de 2019 y lo hizo hasta que comenzó a sufrir problemas de salud y fue internado el 2 de noviembre de 2020 con un cuadro de anemia y depresión. Fue operado de un hematoma subdural y en la convalecencia con internación domiciliaria, falleció el 25 de noviembre a los 60 años.

futbol-gimnasia y esgrima la plata-mural maradona (1) Hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata -Agrupación Letra G- respondieron rápidamente y lograron recuperar gran parte del mosaico de Diego Maradona en el estadio del Bosque.

Este martes por la mañana, al enterarse de la noticia, socios y simpatizantes del Tripero se acercaron a las inmediaciones del estadio Juan Carmelo Zerillo para realizar trabajos de limpieza, logrando recuperar buena parte del mural de Maradona y el resto de las intervenciones dañadas.