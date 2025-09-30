Juan Román Riquelme dejó atrás las pálidas de Boca y les dio una gran noticia a los hinchas

Juan Román Riquelme anunciará un superávit de 25 millones de dólares en Boca

Riquelme anunciará un superávit histórico de 25 millones de dólares al cierre del ejercicio. Durante el cónclave, los directivos repasaron las gestiones realizadas y el plan de obras de infraestructura en curso, las cuales buscan modernizar las instalaciones y preparar el terreno para la futura ampliación del estadio La Bombonera donde se está renovando la fachada, especialmente sobre la entrada de la calle Brandsen 805, además de mejorar las oficinas de socios y el pasillo de acceso.

Además informaron que se remodelaron las cocheras y el playón de estacionamiento, ganando espacio y mejorando la seguridad con la incorporación de luminarias LED y cámaras de seguridad.

Juan Román Riquelme Riquelme encara un momento complicado de Boca en lo deportivo.

Mientras que en el complejo Pedro Pompilio, se está finalizando un nuevo comedor de 400 m² para el fútbol femenino que también incluirá oficinas y nuevos espacios de diseño en la estructura que antes era utilizada como gimnasio.

Boca, sin Russo, se entrenó pensando en Newell's

El plantel xeneize volvió a practicar este martes en el predio de Ezeiza bajo el mando del ayudante de campo Claudio Úbeda mientras se espera la reaparición del entrenador Miguel Ángel Russo que permanece en reposo en su domicilio tras su internación la semana pasada en el sanatorio Fleni, luego de superar un cuadro de deshidratación y valores altos de bilirrubina.

El delantero uruguayo Edinson Cavani y el mediocampista chileno Carlos Palacios tienen chances de jugar ante Newell's el domingo de local ya que evolucionan favorablemente en sus respectivas lesiones. Cavani tuvo una lesión en el psoas derecho mientras que Palacios que sufrió una distensión en el músculo pectíneo izquierdo.