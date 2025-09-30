Inicio Ovación Fútbol River Plate
"Que lo echen ya mismo": los hinchas de River estallaron de bronca tras la derrota con Riestra

El equipo de Gallardo sumó una nueva derrota y los hinchas de River estallaron. Piden por la sanción de un empleado del club tras un video que se hizo viral

Fabián Salamone
Marcelo Gallardo no encuentra el rumbo en un River plagado de dudas.

Cuatro derrotas al hilo, algo que no sucedía desde la temporada 2010, describen a la perfección lo que es la actualidad del mundo River. Eliminado de la Copa Libertadores y silbado por sus hinchas el pasado domingo, el Millonario es un cúmulo de dudas.

Como si a la floja actuación de los futbolistas y al cuestionamiento que cae sobre la espalda de Marcelo Gallardo no fuera suficiente, un nuevo escándalo se desató a través de las redes sociales.

marcelo-gallardo-river
River, de la mano de Marcelo Gallardo, no levanta cabeza.

¿El principal protagonista? Diego Moreno, mejor conocido como la Roca. El Jefe de Seguridad del plantel profesional de River se volvió tendencia en las redes luego de que se viralizara un video suyo insultando a los hinchas.

La reacción de los hinchas de River a los insultos de la Roca

Un video filmado desde la tribuna San Martín Baja muestra la salida de los jugadores rumbo al vestuario tras la derrota 2-1 con Deportivo Riestra. Allí, además de ver a los futbolistas cabizbajos y oír el reproche de los simpatizantes, se puede apreciar una inusual situación.

Diego Moreno, la Roca, se encontraba al borde de la escalera esperando a que los hombres de River terminaran de abandonar el verde césped del estadio Monumental. De repente, desvió su camino y se acercó a los hinchas.

De repente, su cara se transformó y comenzó a señalar con el dedo índice de su mano derecha a un grupo de simpatizantes. "La concha de tu madre, cerrá el orto", soltó mientras mostraba una mirada desafiante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/andresiquiroz/status/1972802023776252191&partner=&hide_thread=false

"Está todo perdido, el daño Brito- Gallardo es irreversible", "La Roca… otro que tiene que volar. Bien puesto el apodo al piedra ese", "Es empleado del club, espero que Brito lo sancione" y "Que lo echen ya mismo" fueron algunos de los comentarios que los usuarios dejaron en el video.

