Nicolás Retamar reveló lo que debe mejorar Independiente Rivadavia para lograr la clasificación

Qué dijo Nicolás Retamar luego del empate frente a Huracán

El 34 del Azul comenzó lamentando el resultado. "Un empate con sabor amargo, no lo esperábamos. Veníamos con la ilusión de dejarnos los tres puntos, con nuestra gente, en un partido que nos daba confianza para lo viene. Todavía estamos con vida y hay que tratar de seguir corrigiendo errores en la semana", dijo.

A la hora de hablar de lo que falta, Retamar destacó que el equipo necesita corregir el inicio de la segunda parte, algo que incluso ya ha sido comentado por los hinchas leprosos. "Trataremos de corregirlo lo mejor posible para llegar de la mejor manera contra Racing", explicó.

En lo que va del Torneo Clausura, Retamar ha logrado tener regularidad en el equipo de Alfredo Berti, algo que destacó. "Me siento bien, pasando mucho al ataque y eso me da confianza", comentó el exjugador de Ferro.

Embed - Nicolás Retamar tras el empate de la Lepra con Huracán

Tras el empate frente a Huracán, a Independiente Rivadavia se le viene una seguidilla complicada: primero visitará a Racing, posible rival de semifinales en Copa Argentina, y luego se medirá ante Godoy Cruz en el clásico que se disputará en el Bautista Gargantini.

Ante la mención de los duelos, Retamar demostró tranquilidad y confianza. "Son partidos complicados. Tenemos que seguir corrigiendo los errores y redoblar los esfuerzos para llegar de la mejor manera", cerró.

Cuántos puntos necesita Independiente Rivadavia para entrar a los playoffs

A falta de seis fechas por disputarse, es decir, con 18 puntos en juego, Independiente Rivadavia tendría que sumar al menos diez unidades para intentar meterse en el lote de los clasificados.

La Lepra se encuentra a cuatro puntos del último que se estaría clasificando y, si se miran los números del Torneo Apertura, hay que decir que se promedió un total de 20 puntos para clasificar a la próxima instancia.

Actualmente, Independiente Rivadavia acumula 2 triunfos, 4 empates y 4 derrotas en el Torneo Clausura, mientras que en el Apertura logró clasificarse sexto, con una campaña de 7 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas. ¿Podrá cumplir el objetivo?