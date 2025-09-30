Daniel Kaluuya se llevó el Oscar al Mejor Actor de Reparto gracias a esta excelente película de Shaka King, basada en hechos reales. La historia sigue a Bill (Lakeith Stanfield), un delincuente que se dedica a robar coches y, tras ser detenido, se convierte en un espía para el FBI dentro del partido de los Panteras Negras, que en esos momentos está en su auge gracias al liderazgo del activista Fred Hampton.

Judas y el mesías negro debería haber sido el Infiltrado en el KKKlan de este año -es la película que representa a modo de metáfora nada obvia el movimiento “Black Lives Matters” del año pasado-, pasando por delante de las otras dos que sonaban como posibles candidatas: Da 5 Bloods de Spike Lee y Una noche en Miami de Regina King.

En Judas y el mesías negro se cuenta la historia real de Bill O’Neill (Stanfield), un ratero de poca monta y escasos principios morales, que se infiltra en los Panteras Negras de la mano del FBI para controlar a uno de sus líderes: Fred Hampton (Kaluuya), con funestas consecuencias.

A medio camino entre el policíaco y el cine político-social, la película de Shaka King-director del que no controlo demasiado- bascula entre momentos de alta tensión -el tiroteo en la sede del movimiento- y el letargo algo melifluo de sus down tempo dramáticos.

