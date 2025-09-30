Esta provincia se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizó un informe que indica el pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre. En este se informa las zonas que se verán afectadas por altas temperaturas en los próximos tres meses de primavera y una provincia será la más afectada.

Temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral en el cual indica la provincia que se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.

Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.

temperaturas primavera
Córdoba será la provincia que sufrirá por las temperaturas más altas

Finalmente, en las provincias del NOA las temperaturas se esperan que sean normales.

La provincia de Córdoba sería la más afectada por la llegada de temperaturas extremadamente altas. Se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.

Medidas de protección

El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar para cuidarse de las altas temperaturas

persona sufriendo una ola de calor
Toma las medidas necesarias para cuidarte

  1. Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
  2. Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  3. Protegete del sol.
  4. Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.

