Temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional compartió su informe del pronóstico climático trimestral en el cual indica la provincia que se verá afectada por temperaturas superiores a lo normal.

Sobre la franja central del país, con mayor probabilidad en Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe se esperan temperaturas superiores a lo normal. Hacia el norte y noreste del país y provincias de Patagonia las temperaturas serán normales o superiores a lo normal.