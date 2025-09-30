temperaturas primavera
Córdoba será la provincia que sufrirá por las temperaturas más altas
Finalmente, en las provincias del NOA las temperaturas se esperan que sean normales.
La provincia de Córdoba sería la más afectada por la llegada de temperaturas extremadamente altas. Se puede considerar que el tercil central implica valores de aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio. Valores por encima o por debajo de ese rango serían temperaturas inferiores o superiores a la normal.
Medidas de protección
El Servicio Meteorológico Nacional comparte las medidas de protección que se deben tomar para cuidarse de las altas temperaturas
persona sufriendo una ola de calor
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Tomá mucha agua durante todo el día y consumí alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usá ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegete del sol.
- Prestá atención a lactantes y niños. También a personas mayores, sean familiares o vecinos.