El pronóstico del tiempo advierte de un leve descenso de temperatura antes de la llegada del calor

Pero este proceso afectará directamente la máxima, la cual podría ser un poco más baja que la del lunes y alcanzará hacia la tarde los 23 o 24 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo anticipa días de calor

Maximiliano Viale explicó que desde el miércoles las temperaturas irán en ascenso. Para ese día se espera una mínima de 12 grados y la máxima será de 25 grados con cielo despejado.

Desde el jueves, y por lo menos hasta el sábado, comenzará un proceso de calentamiento con máximas que de 28 grados para ese día, 29 grados para el viernes y 30 grados para el sábado.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (18).jpeg El pronóstico del tiempo anticipó que desde el jueves las temperaturas subirán y parecerán días de verano. Imagen ilustrativa. Foto: UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo adelantó que el tiempo se mantiene estable, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.