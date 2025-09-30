El pronóstico del tiempo anticipa un leve descenso de la temperatura máxima debido al ingreso de viento del sur en la madrugada de este martes. Pero desde el miércoles en adelante llega un período con una suba sostenida de las marcas que llegarían a los 30 grados hacia el fin de semana. Se destaca la estabilidad durante los próximos días.
El pronóstico del tiempo advierte de un leve descenso de temperatura antes de la llegada del calor
Con nubes y viento sur arrancó este martes, y el pronóstico del tiempo anticipa una leve baja en la temperatura máxima. Desde el miércoles arranca el ascenso