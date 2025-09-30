Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Días de primavera

El pronóstico del tiempo advierte de un leve descenso de temperatura antes de la llegada del calor

Con nubes y viento sur arrancó este martes, y el pronóstico del tiempo anticipa una leve baja en la temperatura máxima. Desde el miércoles arranca el ascenso

Por UNO
El pronóstico del tiempo adelantó para este martes una máxima que alcanzaría los 24 grados. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo adelantó para este martes una máxima que alcanzaría los 24 grados. Imagen ilustrativa.

Foto: UNO / Martín Pravata

El pronóstico del tiempo anticipa un leve descenso de la temperatura máxima debido al ingreso de viento del sur en la madrugada de este martes. Pero desde el miércoles en adelante llega un período con una suba sostenida de las marcas que llegarían a los 30 grados hacia el fin de semana. Se destaca la estabilidad durante los próximos días.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale sostuvo a Radio Nihuil que debido al ingreso de viento del sur y la nubosidad baja, la mínima de este martes no será tan baja como días anteriores. Se espera que hacia el mediodía haya una disminución de la nubosidad y se vean algunos rayos del sol.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 6
Se espera un martes agradable con una máxima de 23 o 24 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Se espera un martes agradable con una máxima de 23 o 24 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Pero este proceso afectará directamente la máxima, la cual podría ser un poco más baja que la del lunes y alcanzará hacia la tarde los 23 o 24 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo anticipa días de calor

Maximiliano Viale explicó que desde el miércoles las temperaturas irán en ascenso. Para ese día se espera una mínima de 12 grados y la máxima será de 25 grados con cielo despejado.

Desde el jueves, y por lo menos hasta el sábado, comenzará un proceso de calentamiento con máximas que de 28 grados para ese día, 29 grados para el viernes y 30 grados para el sábado.

Ola de calor pronostico del tiempo clima verano altas temperaturas (18).jpeg
El pronóstico del tiempo anticipó que desde el jueves las temperaturas subirán y parecerán días de verano. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipó que desde el jueves las temperaturas subirán y parecerán días de verano. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo adelantó que el tiempo se mantiene estable, con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.

Temas relacionados:

Te puede interesar