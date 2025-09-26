Pronóstico del tiempo con alerta amarilla en toda la provincia por viento Zonda, lluvias y granizo

Luego de un amanecer con una mínima de 11 grados, la especialista señaló que este viernes será caluroso con una máxima que podría alcanzar los 30 grados.

Pero esto durará poco por el avance del frente frío desde el sur desde el mediodía. Traerá nubosidad, además de ráfagas de viento, y hacia la tarde y noche se manifestará con lluvias y tormentas eléctricas.

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Además, desde este viernes se esperan nevadas en toda la alta montaña, por lo que el Paso Cristo Redentor y el paso El Pehuenche permanecen cerrados.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda, lluvias y granizo

El viento Zonda estará presente desde la mañana en altura, pero una alerta amarilla indicó que puede afectar en Malargüe y la precordillera. También afectaría a Uspallata.

Mientras, en el Gran Mendoza se espera viento del norte durante la mañana hasta que gire hacia el sur. Hacia la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas hasta la madrugada del sábado.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (11).jpeg El pronóstico del tiempo adelantó lluvias, tormentas y posible caída de granizo en casi toda la provincia para la tarde y noche de este viernes. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Las lluvias con abundante caída de agua, tormentas eléctricas y posible caída de granizo podrían afectar en San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, y los departamentos de la zona Este.

El paso de este frente frío que traerá todas estas consecuencias será rápido y el sábado en la mañana mejoran las condiciones en toda la provincia, pero habrá un descenso de las temperaturas con 8 grados de mínima y 18 grados de máxima.

Pero el domingo vuelve la estabilidad, mejoran las condiciones y se recuperan las temperaturas con 9 grados de mínima y 24 grados de máxima, según el pronóstico del tiempo.