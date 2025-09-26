Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Día clave

Pronóstico del tiempo con alerta amarilla en toda la provincia por viento Zonda, lluvias y granizo

Varios fenómenos van a ocurrir durante este viernes en diferentes zonas de Mendoza, según el pronóstico del tiempo. Enterate cuándo y dónde serán

Por UNO
Foto: Diario UNO / Martín Pravata

Diferentes alertas amarillas rigen en toda la provincia por diferentes fenómenos que se darán todos este viernes, según el pronóstico del tiempo. Calor, viento Zonda, la llegada de un frente frío, viento del sur, lluvias, tormentas y granizo, además de nevadas, es lo que se espera en este día clave.

"Día complicado", anticipó la meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo a Radio Nihuil, al anticipar todo lo que puede ocurrir con el tiempo durante este viernes.

pronostico del tiempo otoño fresco,Mendoza (30).jpeg
Se espera un día caluroso con 30 grados de máxima, pero se terminará con el ingreso de un frente frío, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Luego de un amanecer con una mínima de 11 grados, la especialista señaló que este viernes será caluroso con una máxima que podría alcanzar los 30 grados.

Pero esto durará poco por el avance del frente frío desde el sur desde el mediodía. Traerá nubosidad, además de ráfagas de viento, y hacia la tarde y noche se manifestará con lluvias y tormentas eléctricas.

Embed - Las Cuevas - Mendoza - Diario UNO

Además, desde este viernes se esperan nevadas en toda la alta montaña, por lo que el Paso Cristo Redentor y el paso El Pehuenche permanecen cerrados.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda, lluvias y granizo

El viento Zonda estará presente desde la mañana en altura, pero una alerta amarilla indicó que puede afectar en Malargüe y la precordillera. También afectaría a Uspallata.

Mientras, en el Gran Mendoza se espera viento del norte durante la mañana hasta que gire hacia el sur. Hacia la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas hasta la madrugada del sábado.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (11).jpeg
El pronóstico del tiempo adelantó lluvias, tormentas y posible caída de granizo en casi toda la provincia para la tarde y noche de este viernes. Imagen ilustrativa.

Las lluvias con abundante caída de agua, tormentas eléctricas y posible caída de granizo podrían afectar en San Rafael, General Alvear, el Valle de Uco, y los departamentos de la zona Este.

El paso de este frente frío que traerá todas estas consecuencias será rápido y el sábado en la mañana mejoran las condiciones en toda la provincia, pero habrá un descenso de las temperaturas con 8 grados de mínima y 18 grados de máxima.

Pero el domingo vuelve la estabilidad, mejoran las condiciones y se recuperan las temperaturas con 9 grados de mínima y 24 grados de máxima, según el pronóstico del tiempo.

