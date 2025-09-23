El pronóstico del tiempo anticipa días de primavera pero alertó por viento Zonda y lluvias

Desde este martes y hasta el viernes se mantendrá la estabilidad con mínimas y máximas en ascenso. Para el miércoles se espera un amanecer con 11 grados de mínima y 25 grados de máxima.

Pronóstico del tiempo: viento Zonda y lluvias

El viernes será un día clave y de transición. Para ese día se espera una máxima de 25 grados con la presencia de viento Zonda en altura en el llano, pero algunas ráfagas podrían sentirse en sectores de Mendoza.

Luego de este proceso, el pronóstico del tiempo anticipó que ingresará hacia la tarde noche un frente frío que a su paso provocará lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia. Estas precipitaciones podrían persistir durante la madrugada del sábado.

Lluvia en Mendoza toti 9.jpg Se espera la llegada de un frente frío con posibles lluvias desde la noche del viernes y madrugada del sábado, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Elizabeth explicó que este frente será de rápido movimiento, pero provocará un descenso de temperatura para el sábado, para cuando se prevén 21 grados de máxima.

Luego de esto, el domingo se recuperan las marcas y se espera que la máxima sea de 25 grados, según el pronóstico del tiempo.