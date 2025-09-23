Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Días estables

El pronóstico del tiempo anticipa días de primavera pero alertó por viento Zonda y lluvias

Desde este martes y hasta el viernes las temperaturas irán en ascenso, según el pronóstico del tiempo. El viernes sería un día clave con viento Zonda y lluvias

El pronóstico del tiempo anticipó días estables con temperaturas de primavera. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipó días estables con temperaturas de primavera. Imagen ilustrativa.

Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Los días de primavera están en todo su esplendor con temperaturas por encima de los 20 grados durante todas las tardes, según el pronóstico del tiempo. El viernes será un día clave debido a que se espera la presencia de viento Zonda, seguido de un frente frío que traerá lluvias a la provincia.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo dijo a Radio Nihuil que para este martes se espera un día muy agradable con buen tiempo tanto en el llano como en la alta montaña. En el Gran Mendoza habrá circulación de viento del norte y el termómetro llegará a 24 grados de máxima.

Las temperaturas irán en ascenso hasta el viernes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Las temperaturas irán en ascenso hasta el viernes, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Desde este martes y hasta el viernes se mantendrá la estabilidad con mínimas y máximas en ascenso. Para el miércoles se espera un amanecer con 11 grados de mínima y 25 grados de máxima.

Pronóstico del tiempo: viento Zonda y lluvias

El viernes será un día clave y de transición. Para ese día se espera una máxima de 25 grados con la presencia de viento Zonda en altura en el llano, pero algunas ráfagas podrían sentirse en sectores de Mendoza.

Luego de este proceso, el pronóstico del tiempo anticipó que ingresará hacia la tarde noche un frente frío que a su paso provocará lluvias y tormentas aisladas en toda la provincia. Estas precipitaciones podrían persistir durante la madrugada del sábado.

Se espera la llegada de un frente frío con posibles lluvias desde la noche del viernes y madrugada del sábado, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Se espera la llegada de un frente frío con posibles lluvias desde la noche del viernes y madrugada del sábado, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Elizabeth explicó que este frente será de rápido movimiento, pero provocará un descenso de temperatura para el sábado, para cuando se prevén 21 grados de máxima.

Luego de esto, el domingo se recuperan las marcas y se espera que la máxima sea de 25 grados, según el pronóstico del tiempo.

