Atento, Ariel Broggi: los cinco jugadores de Gimnasia y Esgrima que pueden perderse la final

Pensando en el próximo encuentro (15.30 en el Víctor Legrotaglie), Ariel Broggi tiene en su carpeta personal cinco nombres destacados con resaltador por estar al límite de tarjetas amarillas: Franco Saavedra, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Jeremías Puch y Brian Andrada.

Si alguno es amonestado se perderá la gran final, siempre y cuando Gimnasia y Esgrima logre acceder a esa instancia. Más allá de esa condición, el entrenador no tiene pensado cuidar a ninguno. Es que el objetivo será ganar para no depender de nadie, y por eso, cuidar no es una opción.

De los cinco casos, los más sensibles son los de Saavedra, Antonini y Antonio, muy tenidos en cuenta por el DT. Andrada parece haber dejado pasar el tren por su flojo nivel vs Chacarita Juniors, mientras que Puch ha jugado poco luego de recuperarse de su lesión (apenas suma 24 minutos en los últimos 9 partidos).

La posible sede para la final de la Primera Nacional

Con un equipo todavía por definir, el panorama para dirimir el primer ascenso empieza a tomar forma. La fecha será el sábado 11 de octubre aunque resta confirmar la sede. Por ahora, el escenario que toma más fuerza es el estadio de Platense, aunque no hay nada sentenciado. Deportivo Madryn se adjudicó una de las zonas y espera rival.