Carlos Alcaraz le ganó a Casper Ruud y define el ATP de Tokio contra Taylor Fritz

El número uno del mundo alcanzó su décima final de la temporada y jugará la definición este martes con el estadounidense Taylor Fritz, que doblegó en la otra semifinal a su compatriota Jenson Brooksby en sets corridos (6-4 y 6-3) tras 1 hora y 30 minutos de juego. El cara a cara individual está a favor del español por 3 a 1.

Una semifinal de Tokio que arrancó mal para Carlos Alcaraz

Pese al impresionante ritmo ganador que trae Carlos Alcaraz, el duelo con Casper Ruud (12°), comenzó incómodo y con el servicio menos efectivo de lo habitual, lo que permitió que el escandinavo ganara el primer set por 6-3 con juego sólido en el fondo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bIuezoya/status/1972621240709075238&partner=&hide_thread=false carlos alcaraz is not real (confirmed)

pic.twitter.com/GQ242y2815 — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) September 29, 2025

La reacción llegó en el segundo parcial, donde Alcaraz recuperó la precisión en el saque (76% de primeros) y encontró confianza para dominar los puntos, quebrando temprano y manteniendo la ventaja hasta el cierre del set.

En el set definitivo, Ruud mantuvo la tensión del duelo, pero Alcaraz apareció en los momentos clave: salvó dos bolas de break al inicio y luego aprovechó un descuido del noruego para romper el servicio y encaminar el triunfo.

La final promete un choque atractivo: Alcaraz, número uno del mundo, frente a Taylor Fritz (5°), quien lo venció la semana pasada en la Laver Cup; un condimento extra para una definición que se presenta abierta y de alto nivel.