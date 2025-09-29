¿Qué le dijo Maximiliano Salas al asistente?

La disputaban 35 minutos de la segunda etapa del partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional cuando Maximiliano Salas intentó quitarle la pelota a un rival, pero el balón se fue por la línea de lateral. Fue allí cuando reaccionó frente al asistente y se le acercó de forma vehemente mientras el delantero del Millo pronunciaba unas palabras.

La transmisión oficial no pudo captar lo que expresó el jugador de 27 años, sin embargo rápidamente el asistente le informó al colegiado principal Pablo Echavarría qué insulto le habían dicho.

En concreto, Salas le dijo: "La con** de tu madre", por lo que se trata de una agresión verbal directa hacia el árbitro asistente.

¿Cuántos partidos se pierde?

Aunque el Tribunal de Disciplina aún no se expresó sobre la sanción oficial, si se espera que el delantero no pueda jugar por la fecha 11 en donde River visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Por otro lado, si podrá jugar contra Racing en los cuartos de final de Copa Argentina ya que se trata de otro torneo que es ajeno a la Liga Profesional.

El afiche promocional del trascendental partido entre Racing y River.

¿Cuándo juega Racing - River por Copa Argentina?