José Mourinho y sus explosivas declaraciones contra el árbitro

Una vez finalizado el partido José Mourinho habló sobre el arbitraje de Sergio Gualho: "Demostró falta de personalidad. Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol".

Y luego se refirió al VAR: "El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la 'Cidade do Futebol' cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad".

El entrenador fue consultado sobre la denuncia realizada en la APAF: "Tengo muy claro que los insultos personales socavan la dignidad de las personas. No puedo hacerlo, y no lo he hecho. Si no puedo criticar el trabajo de un árbitro de la misma manera que millones de personas critican el mío, no creo que sea muy democrático".

"Siento que no he hecho nada que justifique ningún tipo de acción, ya sea disciplinaria o un análisis profundo de mis palabras. Recuerdo haber dicho que el árbitro no tuvo ninguna influencia en el resultado del partido. Ni siquiera dije que se debería haber validado el gol", continuó explicando.

"Si quieres ser objetivo y decir que hablar de árbitros está prohibido, nos facilita la tarea. Si alguien me da una directiva que diga claramente que está prohibido analizar el trabajo de los árbitros, creo que me facilita mucho la vida. Hay algo que es obvio para mí: antes de un partido, no hablo de los árbitros", analizó el técnico portugués.

"Después de un partido, me siento con derecho a hablar, y es un placer elogiar a los árbitros; Me da aún más placer elogiar a los árbitros cuando pierdo", concluyó José Mourinho.

Otamendi - Mourinho El técnico portugués sigue eligiendo a Otamendi como su capitán.

¿Cuánto acumuló Mourinho a través de indemnizaciones?

Chelsea: 30.5 millones de euros divididos en dos ciclos (20,9 millones de euros + 9,6 millones de euros)

Real Madrid: 19.7 millones de euros.

Manchester United: 22 millones de euros.

Tottenham: 17.4 millones de euros.

Roma: 3.5 millones de euros.

Fenerbahce: 15 millones de euros.

En total, el entrenador portugués ha acumulado 108.1 millones de euros en indemnizaciones