Taty Castellanos y Mateo Pellegrino marcaron golazos en la Serie A de Italia

Matteo Cancellieri, Valentín Castellanos y Mattia Zaccagni fueron los autores de los goles que le permitieron al equipo dirigido por Maurizio Sarri volver a ganar tras las caídas ante Sassuolo y Roma.

Marusic envió un centro desde la derecha y Castellanos definió de cabeza para el 2-0, aunque en la acción el lateral se lesionó y debió ser reemplazado. El mendocino también participó en la primera conquista de su equipo, que estuvo a cargo de Cancellieri.

Embed

Con esta victoria, Lazio llegó a las seis unidades, mientras que Genoa sigue sin ganar y se encuentra con solamente dos puntos en zona de descenso.

Doblete de Mateo Pellegrino en el triunfo de Parma

Parma logro su primera victoria de la temporada al imponerse por 2-1 a Torino en el estadio Ennio Tardini.

El delantero argentino Mateo Pellegrino hizo un doblete: el primero de penal, tras una mano detectada por el VAR, y el segundo de cabeza a los 27 minutos del complemento para sentenciar el partido.

mateo-pellegrino-parma Mateo Pellegrino marcó un doblete para Parma.

Parma, que lució su tercera camiseta vintage en homenaje a sus años dorados de los 90 y 2000, pegó en los momentos justos del partido.

Embed

Así el equipo de Carlos Cuesta toma aire en la tabla y suma confianza de cara a lo que viene llegando a las cinco unidades. Pellegrino, que ya acumula cinco goles en siete partidos, se afianza como titular y pieza clave en el ataque. Mientras que Torino sigue en la zona baja con cuatro puntos.