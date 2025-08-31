Inicio Ovación Fútbol Valentín Castellanos
Serie A

Taty Castellanos marcó en la goleada de Lazio frente a Hellas Verona por la Serie A

Valentín Castellanos marcó el tercer gol de Lazio en la contundente victoria por 4 a 0 ante Hellas Verona por la segunda fecha de la Serie A.

Por UNO
Valentín Castellanos marcó el tercer gol de Lazio en la contundente victoria por 4 a 0 ante Hellas Verona por la segunda fecha de la Serie A de Italia que tiene por ahora cuatro equipos punteros.

En el estadio Olímpico de Roma Lazio consiguió sus primeros 3 puntos de la temporada y lo hizo con los goles de Matteo Guendouzi, Matti Zacagni, el Taty Castellanos (agregó dos asistencias y fue la figura) y el senegalés Boulaye Dia.

castellanos 1
Para Lazio y para Castellanos fue una revancha especial ya que en la fecha inicial los romanos perdieron 2 a 0 con Como y al mendocino le anularon un gol a instancias del VAR.

Con su primer gol en la temporada 2025/26 Taty Castellanos, de 26 años, acumula 22 goles en 89 partidos oficiales con la camiseta de Lazio, club al que llegó hace dos años.

"Castellanos parece tener más goles en su haber que la temporada pasada: para dar el salto de calidad definitivo, tendrá que aprender a aprovechar incluso las ocasiones más sencillas, no limitándose a goles espectaculares" (Maurizio Sarri, DT de Lazio).

La jornada en la Serie A

Juventus, en el que pudo ser el último partido de Nico González, le ganó 1 a 0 a Genoa (Valentínb Carboni fue titular) y comparte la punta de la Serie A con Napoli, Cremonese y Roma, todos con 6 puntos.

Además, Inter, con Lautaro Martínez, perdió de local 2 a 1 con Udinese y Torino, con Gio Simeone, empató 0 a 0 con Fiorentina.

