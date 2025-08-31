Taty Castellanos marcó en la goleada de Lazio frente a Hellas Verona por la Serie A

Con su primer gol en la temporada 2025/26 Taty Castellanos, de 26 años, acumula 22 goles en 89 partidos oficiales con la camiseta de Lazio, club al que llegó hace dos años.

"Castellanos parece tener más goles en su haber que la temporada pasada: para dar el salto de calidad definitivo, tendrá que aprender a aprovechar incluso las ocasiones más sencillas, no limitándose a goles espectaculares" (Maurizio Sarri, DT de Lazio).

Embed - Lazio vs Hellas Verona | GOLEADA de las ÁGUILAS en el OLÍMPICO | Serie A | Highlights

La jornada en la Serie A

Juventus, en el que pudo ser el último partido de Nico González, le ganó 1 a 0 a Genoa (Valentínb Carboni fue titular) y comparte la punta de la Serie A con Napoli, Cremonese y Roma, todos con 6 puntos.

Además, Inter, con Lautaro Martínez, perdió de local 2 a 1 con Udinese y Torino, con Gio Simeone, empató 0 a 0 con Fiorentina.