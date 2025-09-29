Inicio Ovación Fútbol Javier Zanetti
Luto

Murió "Pichón", el padre del Pupi Zanetti y hay dolor en el fútbol

Hay dolor en el fútbol, ya que este lunes murió a los 93 años "Pichón" Zanetti, el padre de Javier Pupi Zanetti, el ex defensor de la Selección argentina

Por UNO
Javier Zanetti perdió a su padre

Javier Zanetti perdió a su padre, el Pichón.

El mundo del fútbol está conmovido, ya que este lunes murió a los 93 años Rodolfo "Pichón" Zanetti, el padre de Javier Pupi Zanetti, el ex defensor de la Selección argentina

La muerte de “Pichón”, que provocó un profundo dolor en el mundo del fútbol, fue confirmada por clubes y entidades vinculadas al deporte. El Pupi, que es muy querido en el ambiente del fútbol, recibió numerosas condolencias.

pichon-padre-zanetti-1
El Pupi Zanetti y Pich&oacute;n sonre&iacute;an juntos.

El Pupi Zanetti y Pichón sonreían juntos.

A través de las redes sociales mucha gente recordó no solo la figura pública de Javier, sino también el rol familiar que cumplía “Pichón” en su vida. En Argentina, su partida generó expresiones de cariño y solidaridad de instituciones y personas allegadas al mundo del deporte.

El Inter le dio sus condolencias al Pupi Zanetti

“El Inter ofrece sus más sinceras condolencias al vicepresidente Javier Zanetti tras el fallecimiento de su padre, Rodolfo.Toda la familia nerazzurri y la dirección del Club están pensando en él en este momento difícil“, dijo el club italiano en su cuenta de X (ex Twitter).

Javier-Zanetti.jpg
Zanetti vive un duro momento.

Zanetti vive un duro momento.

En la cuenta oficial de la fundación de Zanetti, este lunes también se dio a conocer la dolorosa noticia a través de un sentido comunicado: "La Fundación P.U.P.I. acompaña con gran afecto a Javier Zanetti y a toda su familia por la partida de Ignacio Rodolfo "Pichón" Zanetti, padre de nuestro fundador y primer vicepresidente de la Fundación".

Talleres de Escalada, el club de donde surgió el defensor, dio esta mañana la triste noticia: falleció Rodolfo "Pichón" Zanetti, el padre del Pupi Javier Zanetti.

"Es un día muy triste para toda la familia de Talleres. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Rodolfo "Pichón" Zanetti, padre de Javier y Sergio. Nuestras condolencias en este difícil y duro momento a la familia Zanetti. El C.A.Talleres está con ustedes", expresó el club en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas