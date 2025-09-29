La película es una experiencia relacionada a la cocina que no falla y se ganó muy bien ujn lugar en la grilla de Netflix.

Además, Chutimon Chuegcharoensukying asume acertadamente un papel protagónico exigente, dejando entrever de lo que es capaz una persona cuando su gran anhelo está delante.

Creada por Kongdej Jaturan Rasamee y dirigida por Sitisiri Mongkolsiri, esta película de Netflix, de 2 horas y 25 minutos de duración, se puede ver en la cartelera desde abril de 2023.

netflix-hambre-pelicula La película de Netflix arrasa con una historia dramática de alta tensión permanente.

Netflix: de qué trata la película Hambre

Esta bonita película de Netflix gira en torno a Aoy (Chutimon Chuegcharoensukying), quien está al frente de un local de comida callejera de su familia en Bangkok. Un día, se le presenta la oportunidad de ingresar en el mundo de la alta cocina, al ser invitada a formar parte de un equipo de mesa de chef de lujo, que es líder indiscutido de Tailandia. El problema es que, en ese grupo de trabajo, el que manda es el famoso chef Paul, que es tan talentoso como desagradable.

netflix-pelicula-tailandia La actriz Chutimon Chuegcharoensukying interpreta a Aoy en la película de Netflix.

Reparto de Hambre, película de Netflix

Nopachai Chaiyanam como (Paul)

Chutimon Chuegcharoensukying (Aoy)

Gunn Svasti Na Ayudhya (tono)

Bhumibhat Thavornsiri (Au)

Tráiler de Hambre, película de Netflix

