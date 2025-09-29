La película de Netflix está relacionada a los sueños de una chica que tiene por triunfar en la gastronomía.

En medio de una enorme cantidad de series y películas para elegir en el catálogo de Netflix, hay una joya que no todos conocen y que es fantástica. Para vivir a pleno una emotiva película que te encantará, no hay que dar muchas vueltas y ver Hambre.

Hambre es una película tailandesa de 2023, que cuenta con reseñas mayormente positivas y uno de los platos fuerte de la plataforma de Netflix.

Este drama cautivador narra la historia de una chica que es amante de la cocina y trabaja con ella en un negocio muy humilde junto a su familia. Soñando a lo grande con el mundo gastronómico, por la puerta del negocio aparece la gran oportunidad de su vida.

La película es una experiencia relacionada a la cocina que no falla y se ganó muy bien ujn lugar en la grilla de Netflix.

Además, Chutimon Chuegcharoensukying asume acertadamente un papel protagónico exigente, dejando entrever de lo que es capaz una persona cuando su gran anhelo está delante.

Creada por Kongdej Jaturan Rasamee y dirigida por Sitisiri Mongkolsiri, esta película de Netflix, de 2 horas y 25 minutos de duración, se puede ver en la cartelera desde abril de 2023.

La película de Netflix arrasa con una historia dramática de alta tensión permanente.

Netflix: de qué trata la película Hambre

Esta bonita película de Netflix gira en torno a Aoy (Chutimon Chuegcharoensukying), quien está al frente de un local de comida callejera de su familia en Bangkok. Un día, se le presenta la oportunidad de ingresar en el mundo de la alta cocina, al ser invitada a formar parte de un equipo de mesa de chef de lujo, que es líder indiscutido de Tailandia. El problema es que, en ese grupo de trabajo, el que manda es el famoso chef Paul, que es tan talentoso como desagradable.

La actriz Chutimon Chuegcharoensukying interpreta a Aoy en la película de Netflix.

Reparto de Hambre, película de Netflix

  • Nopachai Chaiyanam como (Paul)
  • Chimwemwe Miller (Paul)
  • Chutimon Chuegcharoensukying (Aoy)
  • Gunn Svasti Na Ayudhya (tono)
  • Alex Gravenstein (Tone)
  • Bhumibhat Thavornsiri (Au)

Tráiler de Hambre, película de Netflix

Dónde ver la película Hambre, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Hambre se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hunger se puede ver en Netflix.
  • España: la película Hambre se puede ver en Netflix.

