Deportivo Madryn es el primer finalista y Gimnasia apuesta a ser su rival en la definición de la última fecha

Lo épico del Deportivo Madryn pasa por la magnífica campaña elucubrada por su entrenador Leandro Gracián. El Tano llegó a principios de 2024 a un Aurinegro que no tenía un buen transitar: estaba anteúltimo en la tabla de posiciones y no lograba hacer pie en lo futbolístico bajo la conducción de Gastón Esmerado. Con su impronta, Gracián fue dándole identidad al elenco patagónico y, de esa manera, Madryn terminó jugando el Reducido por el segundo ascenso.

En este 2025, Deportivo Madryn registró un invicto de 15 partidos sin perder (se lo sacó Maipú) y terminó puntero de su zona. Ganó 16 partidos, empató 12 y perdió apenas 5. Su vuelo futbolístico estuvo a la altura y hoy lo disfruta mientras espera rival de la final a una fecha del final.

Gimnasia y Esgrima depende de sí mismo para meterse en la final de la Primera Nacional: qué necesita para enfrentarse a Deportivo Madryn

En la zona B, la fortuna le sonrió a Gimnasia y Esgrima de Ariel Broggi que, pese a empatar ante Chacarita, los resultados de sus perseguidores le favorecieron para mantenerse como líder de su grupo. Por ello, la definición del segundo finalista será electrizante el próximo fin de semana cuando se disputen los partidos en simultáneo para conocer al rival de Deportivo Madryn.

Como puntero, se encuentra Gimnasia y Esgrima con 60 puntos. Le siguen Estudiantes de Caseros (58), Deportivo Morón (57) y Esudiantes de Río IV (57). Si Gimnasia gana ante Defensores de Belgrano en el Legrotaglie, será finalista de la Primera Nacional 2025.

gimnasia 3 Gimnasia y Esgrima no pudo con Chacarita pero depende de sí mismo para llegar a la final de la Primera Nacional.

Si el equipo de Ariel Broggi empata, deberá esperar los resultados de sus rivales, sobre todo el de Estudiantes de Caseros que es su inmediato perseguidor. Si Estudiantes gana y el Lobo empata (el elenco bonaerense tiene mejor diferencia de gol) o pierde, se quedará afuera de la final. Si el mensana pierde, tendrá que aguardar que el Pincha de Caseros no gane y ver qué sucede con Morón y Estudiantes de Río IV (si alguno de ellos triunfa, será la diferencia de gol la que determine al segundo finalista).

Última fecha de los equipos que tienen chances de ser primero

Domingo 15:30 hs:

Gimnasia vs Defensores de Belgrano.

Chaco For Ever vs Morón.

Central Norte vs Estudiantes Río Cuarto.

Mitre vs Estudiantes de Buenos Aires.