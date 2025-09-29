Quién es Alejo Sarco, goleador de la Selección argentina Sub 20 en el Mundial, que se fue libre de Vélez y llegó al Leverkusen

Su nombre no duró mucho tiempo en la Primera División del Fortín. Pese a haber recorrido varios años las inferiores de la V azulada (llegó a los 13 años), el juvenil de la Selección argentina Sub 20 tuvo diferencias con la dirigencia conducida por Fabián Berlanga y su continuidad en el club no pudo prosperar. Nueve partidos jugó con la camiseta de Liniers hasta que decidió no renovar su vínculo con la institución y eso le valió ser marginado y, posteriormente, su salida.

"El Club Atlético Vélez Sarsfield perderá los derechos económicos y federativos sobre el jugador, con el consecuente perjuicio económico y deportivo para la Institución que lo viene formando y que viene invirtiendo en su crecimiento profesional”, explicaron desde el club con un comunicado, al cual los dirigentes se sumaron con su malestar: "Repudiamos la actitud del jugador, su familia y su representante, quienes por una mera especulación económica le producen un profundo daño a la Institución y demuestran una falta total de gratitud y reconocimiento a los enormes esfuerzos que el Club realizó en su formación como jugador profesional".

"Siempre fui respetuoso y con la verdad. Nunca quise irme libre del club, pero fueron decisiones políticas. Llegó el día de despedirme. Agradecido a todos los que confiaron en mí y me dieron una mano. Siempre en mi corazón. Gracias Vélez por cumplir mi sueño", respondió Alejo Sarco a las acusaciones en una publicación de despedida de Vélez en sus redes sociales.

La llegada al Bayer Leverkusen y la oportunidad en la Selección argentina Sub 20

Luego de concluir su contrato en Liniers, Alejo Sarco fue presentado en enero en el Bayer Leverkusen como agente libre. En el elenco que milita en la Bundesliga, el juvenil de la Selección argentina sub 20 firmó contrato hasta fines del 2029 y espera por su debut oficial con la casaca del elenco alemán.

"Alejo Sarco es una promesa para el futuro del Bayer 04 Leverkusen. Es un jugador técnicamente dotado, rápido, ágil y enérgico en los duelos. Alejo tiene una prometedora carrera por delante", expresó en su momento Simon Rolfes, director deportivo de la institución alemana.

Diego Placente lo tuvo en el radar en la Sub 17 y este año lo convocó al Mundial de Chile Sub 20 que ya está en marcha. Así, en la primera fecha mundialista, el ex Vélez Sarsfield se hizo de los primeros dos goles del certamen en el combinado nacional, dando cuenta de su talento que fue poco visto en los flashes del máximo fútbol argentino.