Maximiliano Amarfil mostró tranquilidad tras el empate de Independiente Rivadavia ante Huracán: "Es paso a paso"

"Era un rival directo de nosotros, un rival duro que iba a venir a tratar de hacer su juego acá. Faltó, en el último cuarto, tratar de definirlo. La pelota no entró", expresó el mediocampista de Independiente Rivadavia tras la igualdad ante Huracán. En ese sentido, Amarfil ponderó mantener el arco de Ezequiel Centurión sin goles en el Gargantini. "Es muy bueno mantener el arco en cero, es algo que veníamos hablando y hoy pudimos lograrlo".

Maximiliano Amarfil miró con calma lo que se le viene a Independiente Rivadavia

En lo inmedianto, la Lepra tendrá semanas de alto voltaje. El fin de semana que viene se medirá ante Racing, en Avellaneda, por la 11va fecha del Torneo Clausura y luego afrontará el clásico mendocino de Primera División ante Godoy Cruz. Además, el próximo jueves conocerá a su rival de semifinales de Copa Argentina cuando se enfrenten River y la Academia en fase de cuartos.

Sobre el objetivo de clasificar a copas internacionales, avanzar en Copa Argentina y meterse en los playoffs, Maximiliano Amarfil expresó con serenidad: "Es paso a paso, hay que ir partido a partido. Quedan algunas fechas y hay que tomarlas toda como una final. Hay que seguir trabajando para que el fin de semana que viene podamos conseguir los tres puntos que tanto queremos".