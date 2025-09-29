Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

Maximiliano Amarfil mostró tranquilidad tras el empate de Independiente Rivadavia ante Huracán: "Es paso a paso"

El mediocampista de Independiente Rivadavia hizo un análisis sereno de la igualdad ante Huracán y sostuvo que aún queda margen para los objetivos que tiene el equipo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Maximiliano Amarfil analizó la igualdad de Independiente Rivadavia ante Huracán. Foto: Nicolás Ríos/UNO. 

En una breve sinopsis del partido, Maximiliano Amarfil hizo foco en el detalle de la rivalidad directa que mantiene Independiente Rivadavia con Huracán. Y es que la Lepra compite en las dos tablas (anual y del Clasura) con el elenco de Parque Patricios por meterse en zona de clasificación no solo de los playoffs sino también en puestos de Copa Sudamericana.

independiente rivadavia huracan
Independiente Rivadavia igualó con Huracán en el Bautista Gargantini.

"Era un rival directo de nosotros, un rival duro que iba a venir a tratar de hacer su juego acá. Faltó, en el último cuarto, tratar de definirlo. La pelota no entró", expresó el mediocampista de Independiente Rivadavia tras la igualdad ante Huracán. En ese sentido, Amarfil ponderó mantener el arco de Ezequiel Centurión sin goles en el Gargantini. "Es muy bueno mantener el arco en cero, es algo que veníamos hablando y hoy pudimos lograrlo".

Maximiliano Amarfil miró con calma lo que se le viene a Independiente Rivadavia

En lo inmedianto, la Lepra tendrá semanas de alto voltaje. El fin de semana que viene se medirá ante Racing, en Avellaneda, por la 11va fecha del Torneo Clausura y luego afrontará el clásico mendocino de Primera División ante Godoy Cruz. Además, el próximo jueves conocerá a su rival de semifinales de Copa Argentina cuando se enfrenten River y la Academia en fase de cuartos.

Embed - Maximiliano Amarfil mostró tranquilidad tras el empate de Independiente Rivadavia ante Huracán

Sobre el objetivo de clasificar a copas internacionales, avanzar en Copa Argentina y meterse en los playoffs, Maximiliano Amarfil expresó con serenidad: "Es paso a paso, hay que ir partido a partido. Quedan algunas fechas y hay que tomarlas toda como una final. Hay que seguir trabajando para que el fin de semana que viene podamos conseguir los tres puntos que tanto queremos".

