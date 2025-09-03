Maximiliano Amarfil tiene mucha fe para el importante partido que afrontará Independiente Rivadavia ante Tigre

Además fue consultado por la expulsión que sufrió la Lepra ante el Bicho que condicionó su juego. "Sí eso creo que fue lo que nos hizo meternos un poco más atrás, la roja nos condicionó un poco, pero lo pudimos sacar adelante. Cada vez que jugamos acá (en el Gargantini) es hermoso, la gente alienta, acompaña y este triunfo se lo dedicamos a ellos", expresó.

Embed

"Con este esquema me siento bien. Nos entendemos mucho con Tomi (Bottari), el año pasado nos tocó jugar casi todos los partidos juntos, así que estamos dentro de todo muy acostumbrados", señaló.

Maximiliano Amarfil habló sobre el partido de la Lepra ante Tigre

Por último el jugador azul habló con relación a que el equipo orientado por Alfredo Berti está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y que ahora afrontará un buen duelo ante Tigre."La idea de nosotros es tratar de pelear lo que nos toque, ahora creo que nos metimos de nuevo en el quilombo, queremos llegar hasta fin de año con esa chance. Ahora el viernes nos toca Copa Argentina, trataremos de conseguir el pase para seguir sumando", cerró.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el triunfazo ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, la Lepra se medirá este viernes desde las 21.10 con Tigre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.