Copa Argentina

Maximiliano Amarfil tiene mucha fe para el importante partido que afrontará Independiente Rivadavia ante Tigre

El volante de Independiente Rivadavia Maximiliano Amarfil habló del partido del próximo viernes ante Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina

El volante de la Lepra Maximiliano Amarfil espera el partido con Tigre.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El volante de Independiente Rivadavia Maximiliano Amarfil habló del partido del próximo viernes ante Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El mediocampista se refirió al triunfazo azul por 2 a 1 sobre Argentinos Juniors, en el Bautista Gargantini, por la 7ma fecha del Torneo Clausura.

"Sí estoy muy contento de volver a sumar de a tres y más en nuestra casa, necesitábamos cortar esa rachita. Se logró y de ahora en adelante hay que seguir trabajando de la misma manera", dijo Amarfil cuando le consultaron sobre la seguidilla de tres cotejos sin triunfos que se cortó y del regreso a la victoria en el Gargantini.

Amarfil está en plena acción ante Argentinos Juniors.

"Fue un partido muy intenso, ellos venían a buscar los tres puntos, nosotros lo sabíamos, tratamos de hacer nuestro juego, las cosas salieron en la cancha así que estamos contentos por conseguir el triunfo nuevamente", afirmó tras la victoria leprosa ante el Bicho.

Además fue consultado por la expulsión que sufrió la Lepra ante el Bicho que condicionó su juego. "Sí eso creo que fue lo que nos hizo meternos un poco más atrás, la roja nos condicionó un poco, pero lo pudimos sacar adelante. Cada vez que jugamos acá (en el Gargantini) es hermoso, la gente alienta, acompaña y este triunfo se lo dedicamos a ellos", expresó.

"Con este esquema me siento bien. Nos entendemos mucho con Tomi (Bottari), el año pasado nos tocó jugar casi todos los partidos juntos, así que estamos dentro de todo muy acostumbrados", señaló.

Maximiliano Amarfil habló sobre el partido de la Lepra ante Tigre

Por último el jugador azul habló con relación a que el equipo orientado por Alfredo Berti está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y que ahora afrontará un buen duelo ante Tigre."La idea de nosotros es tratar de pelear lo que nos toque, ahora creo que nos metimos de nuevo en el quilombo, queremos llegar hasta fin de año con esa chance. Ahora el viernes nos toca Copa Argentina, trataremos de conseguir el pase para seguir sumando", cerró.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras el triunfazo ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, la Lepra se medirá este viernes desde las 21.10 con Tigre en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

