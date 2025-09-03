El probable equipo de Independiente Rivadavia para medirse con Tigre por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia dos. Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia viene de eliminar a Central Córdoba de Rosario al vencerlo por 2 a 1 en los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido que se jugó el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis. Los goles de la Lepra los anotaron Iván Villalba y Mauricio Cardillo; Facundo Marín fue el autor del tanto del elenco rosarino.

Embed - Independiente Rivadavia 2 - 1 Central Córdoba (R) | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

Mientras que Tigre dejó en el camino a San Lorenzo al vencerlo por 1 a 0 con gol de Héctor Fértoli, en un cotejo que se jugó en el estadio del Deportivo Morón.

Se espera una buena convocatoria de los hinchas azules en el coloso Marcelo Bielsa para ver en acción a su equipo, que se juega el pasaje a las semifinales. El elenco dirigido por Alfredo Berti viene de ganarle 2 a 1 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, en la primera victoria que cosechó en este certamen en el Gargantini.

En el caso de ganarle al equipo de Victoria, el conjunto del Parque enfrentará al triunfador de River y Racing.