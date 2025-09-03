Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Copa Argentina

El probable equipo de Independiente Rivadavia para medirse con Tigre por la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se prepara para jugar con Tigre este viernes a las 21.10, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina

Por UNO
Independiente Rivadavia se prepara para jugar con Tigre  por la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia se prepara para jugar con Tigre  por la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia arrancó su cuenta regresiva de cara al choque ante Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará este viernes desde las 21.10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Independiente rivadavia uno
Independiente Rivadavia se prepara para jugar frente a Tigre.

Independiente Rivadavia se prepara para jugar frente a Tigre.

La probable formación de Independiente Rivadavia ante Tigre

Este miércoles Independiente Rivadavia se entrenó en la Ciudad Deportiva de cara al choque ante el Matador. Los once para visitar a Tigre serían los siguientes: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Mauricio Cardillo, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez, Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori Prietto.

Hace pocos días la Lepra y Tigre se enfrentaron por el Torneo Clausura

Independiente Rivadavia y Tigre se enfrentaron el 22 de agosto pasado por la sexta fecha del Torneo Clausura y empataron 1 a 1 en un partido que se jugó en Victoria, que tuvo un arbitraje bochornoso de Luis Lobo Medina, quien le cobró un penal inexistente al local.

Independiente Rivadavia dos.
Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia.

Sebastián Villa, el capitán de Independiente Rivadavia.

Cómo llegan Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia viene de eliminar a Central Córdoba de Rosario al vencerlo por 2 a 1 en los octavos de final de la Copa Argentina, en un partido que se jugó el estadio Juan Gilberto Funes, de San Luis. Los goles de la Lepra los anotaron Iván Villalba y Mauricio Cardillo; Facundo Marín fue el autor del tanto del elenco rosarino.

Embed - Independiente Rivadavia 2 - 1 Central Córdoba (R) | Copa Argentina 2025 | Octavos de final

Mientras que Tigre dejó en el camino a San Lorenzo al vencerlo por 1 a 0 con gol de Héctor Fértoli, en un cotejo que se jugó en el estadio del Deportivo Morón.

Se espera una buena convocatoria de los hinchas azules en el coloso Marcelo Bielsa para ver en acción a su equipo, que se juega el pasaje a las semifinales. El elenco dirigido por Alfredo Berti viene de ganarle 2 a 1 a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura, en la primera victoria que cosechó en este certamen en el Gargantini.

En el caso de ganarle al equipo de Victoria, el conjunto del Parque enfrentará al triunfador de River y Racing.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas