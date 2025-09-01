Maximiliano Salas viene de marcar contra San Martín de San Juan.

Maximiliano Salas viene de marcar contra San Martín de San Juan.

Después de varios años de cordialidad entre los dirigentes de River Plate y Racing el buen trato llegó a su fin cuando desde el Millo decidieron pagar la cláusula de rescisión de Maximiliano Salas. Una estrategia válida y legal, pero que fue vista de mala manera por Diego Milito y su equipo.

Aunque los equipos no se enfrentarán en la Liga Profesional, al menos en la zona de grupos, si tendrán que verse las caras por Copa Argentina en el partido correspondiente a los cuartos de final; lo que reavivó el morbo porque River podrá contar en sus filas con los servicios y el poderío ofensivo del delantero.

Maximiliano Salas
Maximiliano Salas se est&aacute; convirtiendo en una pieza clave en la ofensiva Millonaria.

Maximiliano Salas se está convirtiendo en una pieza clave en la ofensiva Millonaria.

River y Racing se enfrentarán por Copa Argentina: qué dijo Maximiliano Salas del trascendental partido

Luego de convertir en el Estadio Monumental frente a San Martín de San Juan, el delantero enfrentó los micrófonos y cuando fue consultado por el partido que enfrentará a River y a Racing, le bajó los humos a la previa: "Yo estoy tranquilo, es un partido más que el que gana pasa a semifinales".

"Se verá así, es un partido más, dejé todo allá y bueno, ahora estoy enfocado acá", continuó explicando.

Embed

Maximiliano Salas llegó a River luego que Jorge Brito pagara los 8 millones de euros con los que Racing había establecido su cláusula de rescisión. La salida fue polémica y estableció en la agenda del fútbol argentino si los equipos nacionales deben o no pagar esas cláusulas haciendo referencia a un "pacto de caballeros" y que en realidad esos números están dispuestos para que sean ejecutadas por los equipos extranjeros.

Maximiliano Salas

En su presentación el delantero de 27 años expresó: "Hay un lindo grupo, todos entrenan al 100 y dejan todo. Si estamos unidos y fuertes, es el momento para poder hacer historia en el club"; frente a Racing tendrá la oportunidad ideal para mostrar que desea ingresar a la historia de River.

River y Racing definirán los cuartos de final de la Copa Argentina

Por el momento no está definido qué día se disputará el trascendental encuentro teniendo en cuenta que ambos equipos tienen compromisos por la Liga Profesional y por Copa Libertadores. Hasta el momendo trascendió que la organización buscará un estadio con gran capacidad ya que el encuentro contará con presencia de ambas parcialidades.

Además, hay rumores que indican que se podría jugar en el Estadio Gigante de Arroyito en Santa Fe aunque el Mario Alberto Kempes en Córdoba también está entre las opciones; lo que si está practicamente descartado es que se juegue en el Malvinas Argentinas, lo que abre el panorama a que algún partido de semifinales o la final se disputen en Mendoza.

El recorrido de River en Copa Argentina

  • 2 - 0 a Ciudad Bolivar (32avos de final).
  • 3 - 0 a San Martín de Tucumán (16vos de final).
  • 0 - 0 (4 - 3) a Unión (8vos de final).

Así llegó Racing a los cuartos de final

  • 2 - 0 a Santamarina (32avos de final).
  • 3 - 1 a San Martín de San Juan (16vos de final).
  • 3 - 0 a Deportivo Riestra (8vos de final).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas