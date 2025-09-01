River y Racing se enfrentarán por Copa Argentina: qué dijo Maximiliano Salas del trascendental partido

"Se verá así, es un partido más, dejé todo allá y bueno, ahora estoy enfocado acá", continuó explicando.

Embed "ESTOY TRANQUILO. ES UN PARTIDO MÁS" Maxi Salas sobre el partido de River vs. Racing por Copa Argentina.



Mirá #ESPNFútbol1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/agF0KrUmy2 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 1, 2025

Maximiliano Salas llegó a River luego que Jorge Brito pagara los 8 millones de euros con los que Racing había establecido su cláusula de rescisión. La salida fue polémica y estableció en la agenda del fútbol argentino si los equipos nacionales deben o no pagar esas cláusulas haciendo referencia a un "pacto de caballeros" y que en realidad esos números están dispuestos para que sean ejecutadas por los equipos extranjeros.

Maximiliano Salas

En su presentación el delantero de 27 años expresó: "Hay un lindo grupo, todos entrenan al 100 y dejan todo. Si estamos unidos y fuertes, es el momento para poder hacer historia en el club"; frente a Racing tendrá la oportunidad ideal para mostrar que desea ingresar a la historia de River.

River y Racing definirán los cuartos de final de la Copa Argentina

Por el momento no está definido qué día se disputará el trascendental encuentro teniendo en cuenta que ambos equipos tienen compromisos por la Liga Profesional y por Copa Libertadores. Hasta el momendo trascendió que la organización buscará un estadio con gran capacidad ya que el encuentro contará con presencia de ambas parcialidades.

Además, hay rumores que indican que se podría jugar en el Estadio Gigante de Arroyito en Santa Fe aunque el Mario Alberto Kempes en Córdoba también está entre las opciones; lo que si está practicamente descartado es que se juegue en el Malvinas Argentinas, lo que abre el panorama a que algún partido de semifinales o la final se disputen en Mendoza.

El recorrido de River en Copa Argentina

2 - 0 a Ciudad Bolivar (32avos de final).

3 - 0 a San Martín de Tucumán (16vos de final).

0 - 0 (4 - 3) a Unión (8vos de final).

Así llegó Racing a los cuartos de final