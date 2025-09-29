Inicio Sociedad Android
Esto es lo que debes hacer en Android si quieres ser invisible: el truco para borrar las cookies y evitar que rastreen tu actividad en internet

Siguiendo estas instrucciones, lograrás resguardar tu privacidad en Android y evitar que rastreen tu actividad en internet y apps

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Este método te ayudará a borrar las cookies de tu teléfono.

Desde hace un tiempo, al navegar en internet desde nuestro teléfono (y también otros dispositivos) observamos un cartel que nos invita a “aceptar cookies” para continuar con la actividad. Una cookie, para aquel que no lo sabe, es un archivo de datos que rastrea nuestro comportamiento dentro del sitio o de aplicaciones, algo que pone en tela de juicio la privacidad de cada uno de los internautas que las acepta.

Afortunadamente, existe un truco en Android que nos permite borrar las cookies y así “ser invisible” al momento de navegar por la red y utilizar diversas aplicaciones. Así, nuestra privacidad estará a salvo, al mismo tiempo que el teléfono será más veloz porque habremos eliminado esos archivos invisibles que se ocultan en la memoria del smartphone.

Solo para Android: cómo borrar las cookies en tu teléfono

Si tienes un teléfono con sistema operativo Android, este proceso será muy simple. El primer paso consistirá en abrir el navegador de tu celular (Chrome, Firefox, Opera o incluso Samsung, dependiendo de la marca del smartphone) y luego deberás dirigirte a Menú de configuración, usualmente indicado por tres puntos verticales.

Este truco en Android te permitir&aacute; mantener tu privacidad resguardada.

A continuación, entrar en Configuración avanzada y buscar el apartado de Privacidad. Después, seleccionar la opción Borrar datos de navegación. Si lo prefieres, también puedes eliminar el historial web y todos los archivos caché. De esta forma, los sitios web ya no tendrán tu información privada, la cual “cediste” cuando aceptaste la configuración de cookies.

Por otro lado, también en Android podrás borrar los datos almacenados en aplicaciones. En este caso, deberás abrir Configuración del teléfono y acceder al apartado de Aplicación. Seleccionar cada app que utilizas a diario y, a continuación, buscar la opción Almacenamiento para luego eliminar los datos guardados.

As&iacute; puedes borrar las cookies en tu Android.

Vale la pena mencionar que esto no afecta a la información almacenada en la nube, pero sí borra los datos locales. Al momento de abrir la aplicación nuevamente, simplemente deberás iniciar sesión.

De esta forma, estaremos colocando una barrera a terceros para proteger nuestra información privada de navegación, ya que las cookies recopilan intereses, hábitos, preferencias y todo lo que tiene que ver con el comportamiento que tenemos en webs y apps.

