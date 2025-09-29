Desde hace un tiempo, al navegar en internet desde nuestro teléfono (y también otros dispositivos) observamos un cartel que nos invita a “aceptar cookies” para continuar con la actividad. Una cookie, para aquel que no lo sabe, es un archivo de datos que rastrea nuestro comportamiento dentro del sitio o de aplicaciones, algo que pone en tela de juicio la privacidad de cada uno de los internautas que las acepta.
Esto es lo que debes hacer en Android si quieres ser invisible: el truco para borrar las cookies y evitar que rastreen tu actividad en internet
Siguiendo estas instrucciones, lograrás resguardar tu privacidad en Android y evitar que rastreen tu actividad en internet y apps