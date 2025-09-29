Esto es lo que debes hacer en Android si quieres ser invisible: el truco para borrar las cookies y evitar que rastreen tu actividad en internet

telefono android Este truco en Android te permitirá mantener tu privacidad resguardada.

A continuación, entrar en Configuración avanzada y buscar el apartado de Privacidad. Después, seleccionar la opción Borrar datos de navegación. Si lo prefieres, también puedes eliminar el historial web y todos los archivos caché. De esta forma, los sitios web ya no tendrán tu información privada, la cual “cediste” cuando aceptaste la configuración de cookies.

Por otro lado, también en Android podrás borrar los datos almacenados en aplicaciones. En este caso, deberás abrir Configuración del teléfono y acceder al apartado de Aplicación. Seleccionar cada app que utilizas a diario y, a continuación, buscar la opción Almacenamiento para luego eliminar los datos guardados.

telefono truco android seguridad Así puedes borrar las cookies en tu Android.

Vale la pena mencionar que esto no afecta a la información almacenada en la nube, pero sí borra los datos locales. Al momento de abrir la aplicación nuevamente, simplemente deberás iniciar sesión.

De esta forma, estaremos colocando una barrera a terceros para proteger nuestra información privada de navegación, ya que las cookies recopilan intereses, hábitos, preferencias y todo lo que tiene que ver con el comportamiento que tenemos en webs y apps.