"Julián Álvarez es el mejor del mundo"

Fernando Torres se está desempeñando como técnico del Atlético Madrileño (equipo filial del Atleti) por lo que continúa siendo parte del Mundo Colchonero, equipo donde debutó y jugó en dos ciclos.

Al compartir la misma posición dentro del campo de juego, es importante conocer la visión de un delantero que está ubicado cuarto en el ranking del Atlético: "Para mí, Julián Alvarez es el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda".

"No hay mucho más que decir, lo disfrutamos, como en el Derbi. Llevamos mucho tiempo disfrutándolo", continuó reflexionando el Niño Torres.

Luego de la victoria del Madrileño por 2 a 0 frente a Ibiza, Torres en conferencia de prensa no escatimó en piropos para el delantero argentino: "Representa todo lo que tienen los grandes representantes atléticos que han jugado como Julián en nuestro equipo".

Julián Álvarez El delantero argentino irá al próximo Mundial 2026.

Así está la tabla histórica de goleadores en el Atlético Madrid

El 12 de agosto de 2024 Julián Álvarez fue presentado en Atlético Madrid luego de su paso por Manchester City y, aunque al principio no era titular, a fuerza de goles y buenos desempeños fue convirtiéndose en un jugador esencial en el equipo dirigido por el Cholo Simeone.

Poco más de un año después, el ex River lleva 35 goles, ubicándose en el puesto 46.