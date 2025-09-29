Subiabre habló sobre la renovación del contrato con River tras el gol que hizo en el Mundial Sub 20

El delantero Ian Subiabre rompió el silencio y se refirió a la renovación de su contrato con River Plate. El joven jugador hizo un gol este domingo para la Selección argentina Sub 20 ante Cuba en el Mundial de Chile. El elenco albiceleste comenzó con el pie derecho su participación en el importante certamen.
