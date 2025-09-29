Inicio Ovación Fútbol Ian Subiabre
Subiabre habló sobre la renovación del contrato con River tras el gol que hizo en el Mundial Sub 20

El delantero de River Ian Subiabre habló de la renovación de su contrato. El jugador hizo un gol para la Selección argentina Sub 20 en el Mundial de Chile

Por Gustavo Privitera [email protected]
Ian Subiabre habló de River en medio del Mundial Sub 20

Ian Subiabre habló de River en medio del Mundial Sub 20, que se juega en Chile.

El delantero Ian Subiabre rompió el silencio y se refirió a la renovación de su contrato con River Plate. El joven jugador hizo un gol este domingo para la Selección argentina Sub 20 ante Cuba en el Mundial de Chile. El elenco albiceleste comenzó con el pie derecho su participación en el importante certamen.

Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la buena predisposición de ambas partes fueron importantes para que el joven jugador quede a un paso de firmas con el Millonario un contrato hasta diciembre de 2028, ya que su vínculo actual culmina a fines de 2026.

Subiabre hizo un gol para la Selección argentina Sub 20.

Subiabre hizo un gol para la Selección argentina Sub 20.

Si por algún motivo el acuerdo de la renovación se complica, la propia AFA garantizó que el jugador debía volver a Buenos Aires.

Qué dijo Subiabre de la renovación del contrato con River

"Me sentí muy bien. Gracias a Dios pude entrar, pude hacer el gol. Estoy muy contento por la victoria", dijo escuetamente Ian Subiabre tras el triunfo 3-1 sobre Cuba en el debut del equipo dirigido por Diego Placente en el torneo ecuménico.

A los 21 minutos del segundo tiempo cuando Argentina ganaba por 2 a 1 y jugaba con uno menos, el futbolista del Millonario reemplazó a Maher Carrizo. Sobre el final, cuando la Albiceleste se encaminaba al triunfo, aunque sufriendo, Subiabre puso el 3 a 1.

Cuando fue consultado sobre cómo había vivido estos días difíciles, el futbolista de 18 años nacido en Comodoro Rivadavia, dijo brevemente: "Bien, bien, yo estoy tranquilo. Por suerte se dio todo bien".

Subiabre viajó con el plantel albiceleste e ingresó desde el banco de suplentes en el debut ante Cuba. En un principio, el atacante estuvo en duda para ir a Chile, ya que no renovaba su contrato, pero finalmente se resolvió el problema.

