Qué dijo el DT de la Selección argentina sobre el jugador de River

Pese a que cuenta con un año y medio más de contrato, River no se mueve de su postura. Su Ian Subiabre no extiende su vínculo con la institución, el club no lo habilitará a jugar el Mundial de la categoría.

En este contexto, quien alzó la voz y se refirió a dicha situación fue Diego Placente: "Cuando están en conflicto con los clubes AFA no los cita, pere esto es un caso diferente. Somos ajenos, porque Ian tiene un año y medio de contrato, es otra situación y por eso hasta ahora está acá".

"Para nosotros es muy importante porque en su momento podía haber jugado para Chile cuando era más chico y él quiso pelearla. Siendo suplente, y cuando ni siquiera tenia chances de ser parte de ese equipo de la Sub17 en el Sudamericano, se la jugó. Desde que está acá nosotros le queremos mucho, siempre rindió. Es un orgullo que esté jugando para la Selección argentina", sumó el DT.

Placente y la situación de Subiabre: "ES UN CASO DIFERENTE, SOMOS AJENOS PORQUE IAN TIENE UN AÑO DE CONTRATO. ES UN JUGADOR IMPORTANTE PARA NOSOTROS". pic.twitter.com/yhQkkcdYJ8 — TyC Sports (@TyCSports) September 23, 2025

La postura de River con Subiabre

Si bien Ian Subiabre tiene contrato hasta diciembre del 2026, desde River buscan abrocharlo hasta finales del 2028. Todo indica que las partes han llegado a un acuerdo tanto en la extensión del vínculo como en el salario, pero no en la cláusula de recisión.

La actual ronda los 30 millones de dólares y los directivos del Millonario pretenden elevarla hasta los 100 millones de la divisa extranjera. Claudio Paul Caniggia, representante del juvenil, se opone por considerarla una cifra excesiva.