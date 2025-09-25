Inicio Ovación Fútbol River Plate
Espera en semis

Atención Lepra: dónde, cuándo y a qué hora juega River vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

Conoce toda la información del partido que enfrentará a River y Racing por Copa Argentina; el ganador jugará las semis contra Independiente Rivadavia

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Atención Lepra: dónde, cuándo y a qué hora juega River vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina decidió el horario en el cual se disputará los cuartos de final que tendrá como protagonista a River Plate y Racing. La expectativa es alta porque se trata de dos equipos competitivos, con técnicos estratégicos y con el morbo que le agrega el enfrentamiento de Salas contra su ex conjunto.

Por otro lado, el partido también despierta especial interés en Mendoza porque el ganador de la llave se enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales del torneo más federal de la Argentina.

El partido por Copa Argentina se jugará en el Gigante de Arroyito

El escenario y el día del partido correspondiente a los cuartos de final de Copa Argentina ya estaba definido: el jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito, en Rosario. La magnitud del estadio y la belleza de la ciudad produce un gran entusiasmo en los hinchas que prometen acompañar a sus respectivos equipos en el trascendental encuentro, pero faltaba que confirmaran el horario.

WhatsApp Image 2025-09-25 at 15.30.17
El afiche promocional de la Copa Argentina.

El afiche promocional de la Copa Argentina.

Y el día llegó: la organización de la Copa Argentina logró coordinar para que el partido se juegue a las 18, un horario que sorprendió a los fanáticos ya que esperaban que se dispute en la noche. Sin embargo, la presencia de la iluminación natural permitirá que el operativo de seguridad pueda llevarse adelante con menos posibilidades de desmanes.

Por el momento no hay información relacionada con la venta de entradas.

Racing - River - Copa Argentina
El antecedente del enfrentamiento por Copa Argentina data de 2012.

El antecedente del enfrentamiento por Copa Argentina data de 2012.

Los antecedentes del cruce por Copa Argentina

Se trata de la segunda vez que el Millo y la Acadé se vean la cara por Copa Argentina ya que la única vez que se enfrentaron en el torneo fue en las semifinales de la edición realizada en 2012. En esa ocasión empataron sin goles en los 90 minutos y la clasificación se tuvo que definir desde el punto de penal; la victoria fue para el equipo de Avellaneda.

Racing no ha podido alzarse con el trofeo mientras que River va en búsqueda de su cuarto título ya que lo ganó en 2016, 2017 y 2019.

Quien se imponga jugará contra Independiente Rivadavia, quien venció a Tigre por 3 a 1 en los cuartos de final del torneo.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas