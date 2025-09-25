Atención Lepra: dónde, cuándo y a qué hora juega River vs Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina

WhatsApp Image 2025-09-25 at 15.30.17 El afiche promocional de la Copa Argentina.

Y el día llegó: la organización de la Copa Argentina logró coordinar para que el partido se juegue a las 18, un horario que sorprendió a los fanáticos ya que esperaban que se dispute en la noche. Sin embargo, la presencia de la iluminación natural permitirá que el operativo de seguridad pueda llevarse adelante con menos posibilidades de desmanes.

Por el momento no hay información relacionada con la venta de entradas.

Racing - River - Copa Argentina El antecedente del enfrentamiento por Copa Argentina data de 2012.

Los antecedentes del cruce por Copa Argentina

Se trata de la segunda vez que el Millo y la Acadé se vean la cara por Copa Argentina ya que la única vez que se enfrentaron en el torneo fue en las semifinales de la edición realizada en 2012. En esa ocasión empataron sin goles en los 90 minutos y la clasificación se tuvo que definir desde el punto de penal; la victoria fue para el equipo de Avellaneda.

Racing no ha podido alzarse con el trofeo mientras que River va en búsqueda de su cuarto título ya que lo ganó en 2016, 2017 y 2019.

Quien se imponga jugará contra Independiente Rivadavia, quien venció a Tigre por 3 a 1 en los cuartos de final del torneo.