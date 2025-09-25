Inicio Sociedad Banco Nación
Para aprovechar

Banco Nación: último fin de semana con la promoción más esperada

Banco Nación y MODO vuelven este viernes con una gran promoción (último finde de septiembre). Hasta 12 cuotas sin interés y 25% de descuento sin tope de reintegro

Por UNO
Este viernes regresa una de las promos más queridas del Banco Nación. ¿Será el último finde?.

Este viernes regresa una de las promos más queridas del Banco Nación. ¿Será el último finde?.

Este viernes 26 de septiembre retorna una de las promociones más esperadas del Banco Nación. Los clientes que abonen con la billetera virtual MODO BNA+ obtendrán un descuento del 25% sin tope de reintegro en calzado, indumentaria y accesorios de reconocidas marcas. La promo incluye la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin interés y se trata del último fin de semana del mes.

Esta promoción estará vigente este viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Tiene validez en Argentina para compras pagadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA en marcas y comercios adheridos (ver más abajo) hasta el 30 de septiembre. Por lo tanto, es la última del mes y aún no se sabe si continuará en octubre.

Banco Nación MODO viernes
La promo del banco Naci&oacute;n y MODO que comienza este viernes puede ser la &uacute;ltima si no se renueva en octubre.

La promo del banco Nación y MODO que comienza este viernes puede ser la última si no se renueva en octubre.

Laoportunidad que ofrece Banco Nación incluye compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro (recordar que es sin tope) que ofrece el beneficio de Banco Nación MODO durante todo este fin de semana se verá reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por caso: si una persona compra zapatos por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (con 0% de tasa nominal anual) como financiación. Entonces, si el cliente elige pagar en 12 veces, serán 12 cuotas de $6.250.

Banco Nación viernes 2
Indumentaria. La promo del Banco Naci&oacute;n incluye grandes marcas.

Indumentaria. La promo del Banco Nación incluye grandes marcas.

Este podría ser el último fin de semana de promoción, ya que no se sabe si se renovará a partir de octubre. Más si se tienen en cuenta los cimbronazos económicos y financieros que experimenta Argentina en torno al dólar y el riesgo país luego de los rechazos a los vetos realizados por el Presidente Javier Milei.

Comercios adheridos a la promo de Banco Nación MODO BNA+

  • Birkenstock
  • Bowen
  • Broer
  • Capitán Yo
  • CAT
  • Cheeky
  • Como quieres
  • Crocs
  • Desiderata
  • Devré
  • EVA
  • Grisino
  • Hush Puppies
  • Hunterville
  • In Crescendo
  • La Restinga
  • Lázaro
  • Luz de Mar
  • Macowens
  • Mistral
  • Montagne
  • New Balance
  • On Sports
  • Pato Pampa
  • Protoype
  • Under armour
  • Vaypol y City Sneakers
  • Ver
  • VIA UNO
  • VIAMO
  • Waiting
  • Yagmour

Diario UNO no tiene relación comercial con las empresas, comercios y marcas nombradas en esta nota.

Temas relacionados:

Te puede interesar