Banco Nación: último fin de semana con la promoción más esperada

Laoportunidad que ofrece Banco Nación incluye compras presenciales a través de la billetera virtual MODO BNA+, escaneando el QR de MODO y seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes. Un dato importante es que están incluidas las tarjetas de débito. Así lo informó en su sitio oficial el Banco Nación, que tiene otras promociones como las de combustibles y en diferentes supermercados.

Cuándo se deposita el reintegro de MODO BNA+

El reintegro (recordar que es sin tope) que ofrece el beneficio de Banco Nación MODO durante todo este fin de semana se verá reflejado en hasta dos resúmenes posteriores a la compra en la cuenta del titular de una tarjeta de crédito.

Por caso: si una persona compra zapatos por la suma de $100.000 y paga con MODO BNA+ tendrá $25.000 de descuento, por lo que finalmente pagará $75.000. Además podrá elegir pagar hasta en 12 cuotas sin interés (con 0% de tasa nominal anual) como financiación. Entonces, si el cliente elige pagar en 12 veces, serán 12 cuotas de $6.250.

Banco Nación viernes 2 Indumentaria. La promo del Banco Nación incluye grandes marcas. Freepik

Este podría ser el último fin de semana de promoción, ya que no se sabe si se renovará a partir de octubre. Más si se tienen en cuenta los cimbronazos económicos y financieros que experimenta Argentina en torno al dólar y el riesgo país luego de los rechazos a los vetos realizados por el Presidente Javier Milei.

Comercios adheridos a la promo de Banco Nación MODO BNA+

Birkenstock

Bowen

Broer

Capitán Yo

CAT

Cheeky

Como quieres

Crocs

Desiderata

Devré

EVA

Grisino

Hush Puppies

Hunterville

In Crescendo

La Restinga

Lázaro

Luz de Mar

Macowens

Mistral

Montagne

New Balance

On Sports

Pato Pampa

Protoype

Under armour

Vaypol y City Sneakers

Ver

VIA UNO

VIAMO

Waiting

Yagmour

Diario UNO no tiene relación comercial con las empresas, comercios y marcas nombradas en esta nota.