El dólar oficial volvió a bajar por cuarto día consecutivo y cotiza a $1345 para la venta

En línea con lo que viene ocurriendo desde el comienzo de semana, el dólar oficial en el Banco Nación abrió este jueves a la baja

Por UNO
La cotización del dólar en Argentina este jueves 25 de septiembre. 

En línea con lo que viene ocurriendo desde el comienzo de semana, el dólar oficial en el Banco Nación abrió este jueves a la baja cotizando $1.295 para la compra y $1.345 para la venta.

En tanto, el dólar mayorista opera en $1.300 y $1.325 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas vale $ 1.312 y $ 1.367.

Dólar hoy en Argentina.

Por otra parte, el dólar MEP opera en $1.356 y el Contado con Liquidación en $1.385.

Además, el dólar “blue” se ofrece a $1.385 y $1.405 para ambas cotizaciones.

Noticia en desarrollo...

Con información de Noticias Argentinas

