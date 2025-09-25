El dólar oficial volvió a bajar por cuarto día consecutivo y cotiza a $1345 para la venta

En línea con lo que viene ocurriendo desde el comienzo de semana, el dólar oficial en el Banco Nación abrió este jueves a la baja cotizando $1.295 para la compra y $1.345 para la venta.
En tanto, el dólar mayorista opera en $1.300 y $1.325 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas vale $ 1.312 y $ 1.367.
Por otra parte, el dólar MEP opera en $1.356 y el Contado con Liquidación en $1.385.
Además, el dólar “blue” se ofrece a $1.385 y $1.405 para ambas cotizaciones.
Noticia en desarrollo...
Con información de Noticias Argentinas