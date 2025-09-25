El tren que planea unir el océano Atlántico y Pacífico y vale 7 mil millones de dólares

tren brasil bolivia Así será el trayecto de este increíble proyecto

De acuerdo al cálculo de material rodante de carga, se tiene previsto:

Operar 350 días.

Se ha incluido un margen del 30% por estacionalidad.

Se consideran trenes con capacidad de transporte de 4.000 toneladas brutas, equivalentes a 2.800 toneladas netas.

Todos los trenes se compondrán de 40 vagones al disponer cada uno de una masa de 100 toneladas brutas, de las cuales 70 toneladas son netas.

Se ha tomado en cuenta la fuerte topografía y el requerimiento de las locomotoras para su funcionamiento.

Beneficios del nuevo tren

La falta de interconexión en territorio boliviano impide el tráfico ferroviario continuo en todo el corredor, deficiencia que no puede ser resuelta mediante el transporte carretero por su limitada capacidad de carga y las elevadas tarifas como para absorber la demanda de carga que se proyecta en el futuro, lo que convierte a Bolivia en obstáculo para el transporte y el comercio internacional.

tren bolivia Este tren ayudará a la conexión comercial entre los tres países involucrados

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central es un proyecto que conllevará la reducción tanto en los costos como en los tiempos de transporte de carga y pasajeros.

Este tren, actualmente, cuenta con el estudio de identificación de alternativas, y será complementado con estudios que lleguen a nivel de diseño de ingeniería básica. Por otra parte, cabe aclarar que se cuenta asimismo con los recursos necesarios provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, para llevar adelante este proyecto.