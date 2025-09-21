Inicio Sociedad tren
El tren más largo del mundo: mide 7 km, tiene 682 vagones y transporta 82.262 toneladas

El tren más largo del mundo transporta toneladas de recursos con asombrosa eficiencia y simboliza la ingeniería humana. Todos los detalles

Valentina Araya
Valentina Araya
Con más de 7 kilómetros de longitud y cientos de vagones, este tren se ha convertido en un coloso de acero que transporta toneladas de recursos y representa la máxima expresión de la ingeniería y la logística humanas.

En el mundo del transporte ferroviario existen récords que sorprenden incluso a los más escépticos, y uno de ellos es el del tren más largo del mundo. Este gigante de acero, que parece no tener fin cuando pasa frente a los ojos, recorre kilómetros transportando una carga descomunal.

Con sus más 7 kilómetros de longitud, este tren se ha convertido en un símbolo de ingeniería, logística y fuerza bruta. Más que un simple medio de transporte, es una auténtica proeza técnica que refleja la capacidad humana para mover toneladas de recursos de un punto a otro del mundo de manera eficiente y coordinada.

Tren (2)
Este gigante ferroviario, considerado el tren más largo del mundo, recorre kilómetros de paisaje llevando cargas descomunales, uniendo minas y puertos y demostrando la capacidad humana para mover recursos a gran escala.

En la vasta extensión de Pilbara, Australia Occidental, recorre un coloso ferroviario que ha capturado la atención global: el tren de mineral de hierro de BHP registrado por Guinness World Records como el más largo del mundo.

Creado por BHP, la misión de este tren es clara: transportar kilogramo tras kilogramo de mineral desde las minas hasta los puertos, atravesando el desierto australiano inalterado. Su longitud oficial lo distingue entre récords del mundo; su carga, densa y pesada, se convierte en acero del futuro. Cada vagón, cada riel, cada rueda vibra con fuerza y precisión.

Tren
El tren más largo del mundo no solo impresiona por su tamaño: cada vagón y locomotora simbolizan la coordinación, fuerza y precisión necesarias para transportar toneladas de manera eficiente y segura.

Como es el tren más largo del mundo

Este tren, con sus cientos de vagones cargados de hierro rojo, serpentea a lo largo del paisaje árido portando una carga monumental hacia el mar. Es mucho más que una locomotora y sus vagones: representa la culminación de años de ingeniería ferroviaria, logística y operación industrial a escala extrema.

  • Longitud: el tren más largo del mundo mide 7,3 kilómetros de punta a punta.
  • Vagones: este tren único en el mundo cuenta con 682 vagones cargados.
  • Carga: el tren transporta 82.262 toneladas de mineral, un récord mundial.
  • Locomotoras: el tren más extenso del mundo utiliza 8 locomotoras para moverse.
  • Velocidad: el tren mantiene una media de 50 km/h en su recorrido.
  • Ruta: este tren del mundo conecta las minas de Pilbara con el puerto de Port Hedland.
  • Duración del viaje: el tren más largo del mundo tarda más de 8 horas en llegar a destino.

