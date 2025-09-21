El tren más largo del mundo: mide 7 km, tiene 682 vagones y transporta 82.262 toneladas

En la vasta extensión de Pilbara, Australia Occidental, recorre un coloso ferroviario que ha capturado la atención global: el tren de mineral de hierro de BHP registrado por Guinness World Records como el más largo del mundo.

Creado por BHP, la misión de este tren es clara: transportar kilogramo tras kilogramo de mineral desde las minas hasta los puertos, atravesando el desierto australiano inalterado. Su longitud oficial lo distingue entre récords del mundo; su carga, densa y pesada, se convierte en acero del futuro. Cada vagón, cada riel, cada rueda vibra con fuerza y precisión.

El tren más largo del mundo no solo impresiona por su tamaño: cada vagón y locomotora simbolizan la coordinación, fuerza y precisión necesarias para transportar toneladas de manera eficiente y segura.

Como es el tren más largo del mundo

Este tren, con sus cientos de vagones cargados de hierro rojo, serpentea a lo largo del paisaje árido portando una carga monumental hacia el mar. Es mucho más que una locomotora y sus vagones: representa la culminación de años de ingeniería ferroviaria, logística y operación industrial a escala extrema.