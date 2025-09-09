Inicio Política tren
Unirá Gran Mendoza con el Este

Confirmaron la licitación para el Tren de Cercanías con una inversión cercana a los U$S100 millones

El servicio abarcará 32,3 kilómetros entre San Martín y Gutiérrez, con paradas en Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, Gral. Ortega y Coquimbito

Por UNO
El Tren de Cercanía conectará al Este con el Gran Mendoza en un viaje de 40 minutos. 

Tras varios meses de espera, el Gobierno de Mendoza confirmó este martes el llamado a licitación pública para poner en marcha el Tren de Cercanías, una obra largamente postergada que buscará unir el Gran Mendoza con la zona Este a través de la red ferroviaria y que contará con 6 paradas intermedias.

El proyecto comenzó a gestarse en 2017 y contempla la recuperación de vías existentes, mejoras en estaciones y la incorporación de material rodante, con un presupuesto estimado en U$S100 millones.

El convenio que el gobernador Alfredo Cornejo firmó en junio con el secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, habilita a la Provincia a usar la traza del Belgrano Cargas sin abonar canon. En este esquema, Mendoza se hará cargo tanto de las obras como de la compra de formaciones, con la posibilidad de sumar aportes privados. Además, el Ejecutivo provincial tendrá la facultad de fijar el cuadro tarifario, tal como ocurre con el resto del transporte público.

El nuevo servicio abarcará 32,3 kilómetros entre San Martín y Gutiérrez, con paradas intermedias en Palmira, Barcala, Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, General Ortega y Coquimbito.

Nuevo tren de cercanía que unirá Maipú con San Martín
El recorrido que tendrá el Tren de Cercanía.

Además, se supo que se integrará al Metrotranvía y, según cálculos oficiales, beneficiaría de manera directa a unas 300 mil personas del Este mendocino.

En una primera etapa, el objetivo es que los viajes se realicen con una frecuencia de una hora. Más adelante, la flota se ampliará a cuatro formaciones de coche motor para aumentar la regularidad del servicio.

Las obras previstas incluyen la renovación integral de vías, pasos a nivel, sistemas de drenaje, señalización y refacciones en estaciones. El llamado a licitación tendrá alcance nacional e internacional, con el fin de captar inversiones mixtas para el financiamiento.

Desde Casa de Gobierno remarcaron que el proyecto había quedado frenado durante administraciones anteriores y cuestionaron la falta de avances en los acuerdos con Nación. En esa línea, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la decisión actual: “El tren que había que hacer era este, de San Martín a Mendoza, y no al revés”, dijo.

